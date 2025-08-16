إيلاف من لندن: كشفت مصادر صحفية عالمية عن بعض أسرار قمة ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فقد طالب بوتن أوكرانيا بالانسحاب من دونيتسك ولوغانسك كشرط لإنهاء الحرب، وعرض على ترامب تجميد القتال على طول خط المواجهة المتبقي، بحسب ما قاله مصدران مطلعان بشكل مباشر على المحادثات لصحيفة الغارديان.

وقد وافق ترامب على مطالب بوتين تمهيداً للتوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، ولكن يظل الأمر مرهوناً بموافقة أوكرانيا بقيادة فولوديمير زيلينسكي، ومعه قيادات القارة الأوروبية، حيث يلتقي ترامب مع الرئيس الأوكراني الإثنين.

وعلى الرغم من أن لوغانسك تقع تحت السيطرة الروسية بالكامل تقريبًا، فإن أوكرانيا لا تزال تسيطر على أجزاء رئيسية من دونيتسك، بما في ذلك مدينتي كراماتورسك وسلوفينسك والمواقع المحصنة بشدة والتي كلف الدفاع عنها عشرات الآلاف من الأرواح.

وقال بوتن لترامب إنه في مقابل استعادة دونيتسك ولوغانسك، فإنه سيوقف المزيد من التقدم ويجمد خط المواجهة في منطقة خيرسون وزابوريزهيا بجنوب أوكرانيا، حيث تحتل القوات الروسية مناطق كبيرة.

بدوره رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دائماً التنازل عن الأراضي، وفي يوم السبت، أكد الحلفاء الأوروبيون أن حدود أوكرانيا لا ينبغي أن تتغير بالقوة أبداً.

وقد تلقى زعماء أوروبيون دعوة لحضور اجتماع يوم الاثنين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح من سيحضر، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر مطلع على الأمر.

ترامب يتواصل مع زيلينسكي وقيادات أوروبا

عقب اجتماع ترامب مع فلاديمير بوتين في ألاسكا، أطلع ترامب زيلينسكي على محادثته مع الرئيس الروسي. واستمرت المكالمة أكثر من ساعة ونصف، وشارك فيها أيضًا قادة أوروبيون وقادة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال مصدر مطلع على المحادثة لرويترز "الانطباع هو أنه يريد صفقة سريعة بأي ثمن".

وأضاف المصدر أن ترامب أبلغ زيلينسكي أن بوتين عرض وقف القتال على الخطوط الأمامية في أماكن أخرى كجزء من اتفاق سلام إذا سحبت أوكرانيا قواتها بالكامل من منطقتي دونيتسك ولوغانسك بشرق البلاد - وهو ما قال زيلينسكي إنه غير ممكن.

وذكرت رويترز أيضا أن ترامب والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أبلغا زيلينسكي أن بوتن قال إنه لا يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل حدوث ذلك وأن بوتن يمكن أن يتعهد بعدم شن أي هجمات جديدة ضد أوكرانيا كجزء من اتفاق السلام.

وأبلغ بوتن ترامب أنه سيوقف المزيد من التقدم ويجمد خط المواجهة الأوكراني حيث تحتل القوات الروسية مناطق كبيرة، بحسب مصادر.



