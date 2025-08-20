إيلاف من واشنطن: أثارت الصور التي نُشرت خلال الساعات والأيام الماضية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو جالس في المكتب البيضاوي بينما يجلس كبار قادة أوروبا حوله انتقادات باعتبارها لعبة قوة "محرجة"، مما طغى على ما كان من المفترض أن يكون اجتماعاً وقمة للوحدة العالمية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام والمراقبين.

وأشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن وجود ترامب خلف المكتب، بينما قيادات أوروبا على الكراسي المقابلة له، قدم الرئيس الأميركي على أنه يستضيف مجموعة من "أطفال المدارس المشاغبين"، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وفي يوم الاثنين، استضاف ترامب أولاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثم عقد اجتماعًا مع 7 قادة أوروبيين في البيت الأبيض، مع التركيز على حل الأزمة الأوكرانية.

هؤلاء استسلموا لترامب

وضم الاجتماع ترامب وزيلينسكي والسير كير ستارمر من المملكة المتحدة وإيمانويل ماكرون من فرنسا وجورجيا ميلوني من إيطاليا وفريدريش ميرز من ألمانيا وألكسندر ستاب من فنلندا والأمين العام لحلف الناتو مارك روته وأورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي.

نشر البيت الأبيض هذه الصورة لترامب محاطًا بأولئك القادة الأوروبيين الرئيسيين، واصفًا إياه بأنه "يوم تاريخي" ورئيس الولايات المتحدة هو "رئيس السلام".

ومع ذلك، اعتبر بعض المراقبين الجيوسياسيين ومستخدمي الإنترنت على منصة X أن هذه الصورة التي نُشرت حديثًا والتي تُظهر القادة الأوروبيين جالسين أمام مكتب ترامب تشير إلى لحظة "إحراج وإذلال".

في تعليقه على هذه الصورة، قال دانيال فوبير، الخبير الاقتصادي الجغرافي الفرنسي ، على X "إن قادة أوروبا جعلوا أوروبا بلا معنى".

"اندفع القادة الأوروبيون إلى واشنطن بأعداد كبيرة، متلهفين للظهور، متلهفين للسماع. لم يأتوا كشركاء بل كملتمسين، ينتظرون كلمة رجل واحد يملك الآن كل الأوراق"، قال فوبير.

أطفال في مكتب المدير

قال مستخدم آخر على الإنترنت يُدعى "أنا أتخيل إذًا أنا موجود" في منشور على X معلقًا على الصورة: "لست متأكدًا من أن الجميع يدركون ذلك، لكن التاريخ يحدث أمامنا مباشرة! القادة الأوروبيون يجلسون حول مكتب الرئيس ترامب".

كاتب عمود يُدعى أبيشيك، والذي يكتب كثيرًا لوسائل الإعلام الهندية، على X: "لماذا ترامب غاضب من الهند؟ لأن القادة الأوروبيين يتجرعون مستوى لا يُصدق من الإذلال. رئيس الوزراء الإيطالي، والمستشارة الألمانية، والرئيس الفرنسي... جميعهم يجلسون كالأطفال في مكتب المدير..."

وتابع: "من المستحيل على رئيس الوزراء مودي الجلوس هكذا".