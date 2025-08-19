إيلاف من القدس: قضت المحكمة المركزية في إسرائيل، الثلاثاء، بتمديد الشروط التقييدية على يونتان أوريتش، المستشار الكبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والمشتبه به الرئيسي في فضيحة ما يسمى قطر غيت ، حتى 10 سبتمبر (أيلول).

وفي أعقاب القرار، تم استدعاء أوريش للتحقيق مرة أخرى الأربعاء في وحدة الجرائم الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية.

ويُزعم أن أوريش، إلى جانب المتحدث السابق باسم نتانياهو، إيلي فيلدشتاين، قادا حملة علاقات عامة مؤيدة لقطر لتصوير الدولة الخليجية في صورة إيجابية قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، التي أقيمت في الدوحة.

ويقال إنهما واصلا العمل في حملات العلاقات العامة لصالح قطر بعد فترة طويلة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أشعل الحرب المستمرة في غزة، على الرغم من العلاقات القوية بين الدولة الخليجية وحماس.

ثلاثي مكتب نتانياهو يعملون مع قطر

يُشتبه في تورط أوريش وفيلدشتاين، ومستشار ثالث لنتانياهو، وهو يسرائيل أينهورن، في جرائم متعددة مرتبطة بنشاطهم المزعوم في الضغط لصالح قطر، بما في ذلك التواصل مع عميل أجنبي وسلسلة من عمليات الفساد التي تورط فيها أعضاء في جماعات ضغط ورجال أعمال، كل ذلك أثناء عملهم لدى رئيس الوزراء. كما توسع التحقيق ليشمل علاقات تجارية لمسؤولين أمنيين سابقين مع قطر.

في الأسبوع الماضي، رفضت محكمة الصلح في ريشون لتسيون طلبًا من الشرطة بتمديد القيود المفروضة على أوريتش، والتي تمنعه من التواصل مع شخصيات أخرى مرتبطة بالقضية، وأي شخص يعمل في مكتب رئيس الوزراء، بمن فيهم نتانياهو نفسه. ويوم الأحد، استأنفت الشرطة الحكم، وبالإضافة إلى هذه الشروط، مُنع أوريتش من مغادرة إسرائيل حتى 12 سبتمبر (أيلول).

ألغت المحكمة المركزية مرارا وتكرارا أحكاما أصدرها قاضي محكمة الصلح مناحيم ميزراحي ضد تمديد اعتقال المشتبه بهم في قضية قطر غيت، وفقاً لتأكيدات "تايمز أوف إسرائيل".

وفي حكم يوم الثلاثاء، أيد قاضي المحكمة الجزئية أميت ميشلز استئناف الشرطة، قائلاً إن حكم المحكمة الأدنى استند إلى السؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار أوريتش يعمل في الخدمة العامة أثناء ارتكاب جرائمه المشتبه بها.

وكتب ميكليس أن هذه المسألة لا يمكن أن تعالجها المحكمة إلا إذا تم تقديم لائحة اتهام ضده، وأنها لا يمكن أن تكون أساسًا لرفض طلب الشرطة بتمديد الشروط التقييدية، وأن المسألة لا يمكن الحكم عليها دون الاستماع إلى حجج الادعاء.

وكتب أيضًا أن الشرطة جمعت أدلة تشير إلى أن أوريتش موظف عام، وقدمت أدلة بشأن "تأثير المدعى عليه على القضايا الدبلوماسية" و"مكانة المدعى عليه في مكتب رئيس الوزراء".

رشوة وخيانة أمانة

وكتب القاضي صراحة أنه لا يشارك مزراحي في موقفه القائل بعدم وجود اشتباه معقول في أن أوريتش ارتكب جرائم الرشوة وخيانة الأمانة، وهي تهم لا يمكن توجيهها إلا إلى الموظفين العموميين.

وبدا أن ميشلز ينتقد أيضًا قرار مزراحي الأسبوع الماضي بالكشف عن بعض الشهادات التي قدمها نتنياهو لوحدة الجرائم الكبرى لاهف 433 التابعة للشرطة أثناء الاستجواب في مارس (آذار) حول قضية قطر غيت.

"لقد تجنبت عمدًا الكشف، كجزء من هذا القرار، عن مزيد من التفاصيل والاقتباسات من مواد التحقيق بخلاف تلك المذكورة على نطاق واسع، ناهيك عن عدم وجود سابقة لها، في قرار المحكمة الأدنى، في ضوء القلق المتأصل في مثل هذه القرارات من أن الإفراط في المشاركة قد يضر بالتحقيق الذي لا يزال جاريًا"، كما كتب ميكلز.

أوريتش لم يخبر نتانياهو بالعمل مع قطر

وقال القاضي أيضا إنه من "المدهش" أن أوريتش لم يخبر نتانياهو بأنه كان منخرطا في أعمال العلاقات العامة لصالح قطر، في ضوء علاقة العمل الوثيقة بين الرجلين.

"إن شهادة رئيس الوزراء في هذه المسألة، كما نقلتها المحكمة الأدنى بشكل غير منتظم، تعزز في الواقع الشكوك في أن المدعى عليه أخفى أفعاله عنه، على الرغم من أنه وفقًا لروايات كليهما، فإننا نتحدث عن "أفعال مشروعة"،" كما كتب ميشلز.

"وسيُطرح السؤال التالي: إذا كنا نتعامل مع أنشطة مشروعة، فلماذا تم إخفاؤها عنه، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الأنشطة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بقضايا حساسة في قلب الأجندة الدبلوماسية والأمنية لإسرائيل، والتي يتعامل معها رئيس الوزراء بشكل طبيعي".

وأشار القاضي إلى أن عمل أوريتش المزعوم لصالح قطر يتضمن تعزيز صورة قطر في دورها كوسيط في مفاوضات الرهائن مع حماس، مشيرا إلى أن مزراحي نفسه أكد على هذه الحقيقة.

وفي ختام حكمه، أشار ميكليس إلى أن الشرطة قالت إنها ستكون قادرة على إكمال جميع أعمال التحقيق اللازمة خلال 45 يومًا، وطلب من الشرطة إنهاء التحقيق في أسرع وقت ممكن.

وخلال جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، قال محقق الشرطة أفيف بورات للمحكمة إن أوريش قال إنه لم يخبر نتانياهو قط بأنه كان يعمل في مجال العلاقات العامة لصالح قطر، وأن نتانياهو نفسه قال إنه لم يكن على علم قط بأن المساعد الكبير كان يعمل لصالح الدوحة.

وفي معرض رده على المخاوف بشأن طول التحقيق، التي عبرت عنها محامية أوريتش، نوح ميلستين، قال ميشلز إن رواية أوريتش للأحداث تغيرت أثناء التحقيق، وبالتالي كان من المهم منعه من الاتصال بآخرين مرتبطين بالفضيحة.

رشوة مقابل تلميع قطر

ويُشتبه في أن أوريتش ارتكب جرائم متعددة مرتبطة بعمله في شركة ضغط مؤيدة لقطر، بما في ذلك قبول رشوة من قطر، والاتصال بعميل أجنبي، وانتهاك الثقة بسبب ما يعتقد المدعون العامون أنه كان جهوده لتحسين صورة قطر كوسيط في مفاوضات الرهائن بينما كان يعمل مستشارًا لنتانياهو في نفس الوقت.

خلال جلسة الاستماع، قالت بورات للمحكمة إن التحقيق في قضية قطر غيت أدى إلى "شكوك جوهرية" في أنه بعد الفظائع التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، عمل مسؤولون إسرائيليون على بناء "خطة منظمة لقطر... لتغيير الرواية السلبية التي تم إنشاؤها ضدها" بسبب تمويل الدوحة لحماس.

وافقت السلطات القطرية على هذه الخطة ونُفذت. وفي إطارها، اتُخذت إجراءات عديدة لتغيير صورة قطر، حتى داخل دولة إسرائيل، ويُزعم أن المدعى عليه أوريش، مع آخرين، شاركوا بفعالية في تنفيذ هذه الخطة، وكل ذلك أثناء عملهم في مكتب رئيس الوزراء، وفقًا لبورات للمحكمة.

وقال إن الشرطة تحقق في شكوك بأن أوريتش كان يعمل لصالح حزب الليكود، لكنه "عمليا عمل في مجال الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس الوزراء، وخلال الحرب، تلقى رشوة من دولة أجنبية كان يقدم لها خدمات مماثلة، دون الكشف عن عمله لصالح الدوحة".

وقال بوريت إن تمديد الشروط التقييدية على أوريتش كان ضروريًا لمنعه من عرقلة التحقيق من خلال الاتصال بمشتبه بهم آخرين وشخصيات مرتبطة بالقضية.

وأشارت بورات أيضًا إلى أن أحد الأسباب التي دفعت أوريتش إلى العمل في مشروع العلاقات العامة في قطر هو علاقته الوثيقة وعمله مع مكتب رئيس الوزراء، "ومعرفته وقربه من كبار المسؤولين الحكوميين".

وقال ميلستين، محامي أوريتش، إن التحقيق يمكن أن يستمر دون القيود، مشيرا إلى أن المشتبه بهم الآخرين عادوا بالفعل إلى أماكن عملهم، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في الشركات التي هي محور التحقيق.

وقالت أيضا إن دخل أوريتش تأثر بشدة نتيجة للشروط التقييدية، وذلك بعد أن أشارت بورات إلى أن أوريتش لا يزال يتلقى راتبًا شهريًا من حزب الليكود.

لكن ميكلز أشار إلى أن خسارة يوريتش للدخل كانت ترجع إلى حد كبير إلى عدم قدرته على العمل لدى شركة "بيرسبشن" الاستراتيجية، التي تعاقدت معه للقيام بأعمال العلاقات العامة لصالح قطر، و"التي حصل منها، وفقا للشكوك، على الكثير من المال ".

وردًا على الحكم، كتب أوريتش على موقع X: "لا توجد قوة في العالم تمنعني من العودة للعمل مع نتانياهو".