إيلاف من القدس: في هجوم شخصي غير مسبوق في عالم السياسة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز سياسي "ضعيف" و"خان إسرائيل" و"تخلى" عن اليهود في بلاده، وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وفي بيان باللغة الإنكليزية نشره على حسابه الرسمي على موقع X، قال نتانياهو: "سيتذكر التاريخ ألبانيز على حقيقته: سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".

وانتقد زعيم المعارضة يائير لابيد نتانياهو، قائلاً إن زعماء العالم يتعززون بسبب الخلافات العلنية مع الزعيم الإسرائيلي "السام سياسياً"، وأن رئيس الوزراء أعطى ألبانيز "هدية" بهجومه.

كتب لبيد على موقع X: "إن أكثر ما يعزز مكانة أي زعيم في العالم الديمقراطي اليوم هو المواجهة مع نتانياهو، الزعيم الأكثر سمية سياسياً في العالم الغربي. ومن غير الواضح لماذا يسارع إلى منح رئيس الوزراء الأسترالي هذه الهدية".

خلفيات الخلاف الإسرائيلي الأسترالي

وجاء هجوم نتانياهو بعد أن منعت أستراليا عضو الكنيست اليميني المتطرف المنتمي لتيار الصهيونية الدينية سيمحا روثمان من زيارة أستراليا، مما دفع وزير الخارجية جدعون ساعر إلى الإعلان عن إلغاء تأشيرات الإقامة لممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية.

وانتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ هذه الخطوة، قائلة إن إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين كان "رد فعل غير مبرر" من جانب إسرائيل.

وقالت في بيان "في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الحوار والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، تعمل حكومة نتانياهو على عزل إسرائيل وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وحل الدولتين".

وكان من المقرر أن يلقي روثمان كلمة في فعاليات تنظمها الجمعية اليهودية الأسترالية. وبعد ساعات، قال ساعر إنه ألغى تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية. وأضاف "كما وجهت السفارة الإسرائيلية في كانبيرا بفحص أي طلب تأشيرة أسترالية رسمية لدخول إسرائيل بعناية".

البداية.. الاعتراف الأسترالي بالدولة الفلسطينية

"ويأتي هذا الخلاف الحاد في أعقاب قرارات أستراليا بالاعتراف بـ "الدولة الفلسطينية" وعلى خلفية رفض أستراليا منح تأشيرات لعدد من الشخصيات الإسرائيلية."

وفي حديثه إلى الصحفية الأسترالية المؤيدة لإسرائيل إيرين مولان يوم الاثنين، قال ساعر إن تصرفات الحكومة الأسترالية "مخزية" و"غير مقبولة".

بدلاً من مكافحة معاداة السامية في أستراليا كما ينبغي، يفعلون العكس. إنهم يُغذّون معاداة السامية بقرارهم المُتعصّب بمنع دخول السياسيين الإسرائيليين وشخصيات أخرى إلى أستراليا دون أي مبرر، كما قال.

وأضاف أن ادعاء أستراليا بأن الحظر صادرٌ عن حرصٍ على النظام العام ومشاعر المسلمين "باطلٌ تمامًا ومنفصلٌ تمامًا عن أي منطق. الحكومة الأسترالية تسير في مسارٍ خاطئٍ تمامًا".

قلق المجتمع اليهودي

وقال السفير الإسرائيلي لدى أستراليا، أمير ميمون، لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، الثلاثاء، إن هذه الخطوة غير شرعية، مشيرا إلى أن أستراليا ألغت التأشيرة بعد أن تم منحها بالفعل، وهي الخطوة التي احتجت عليها المعارضة الأسترالية.

قال متحدثًا عن العلاقات الإسرائيلية الأسترالية: "المجتمع اليهودي قلق. أخبرني أسلافي أن العلاقات كانت قائمة على أسس ودية، ولكن منذ فوز حزب العمال في الانتخابات الأخيرة، شهدت هذه العلاقات تآكلًا، ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، شهدنا ارتفاعًا حادًا في معاداة السامية".