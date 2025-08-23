إيلاف من اسطنبول: في عصر السوشيال ميديا تصنع الجماهير قضايا الرأي العام وتحركها، وتدفع السطات الحكومية إلى اتخاذ قرارات لم يكن لها أن تهتم بها في عصر ما قبل منصات التواصل الاجتماعي.

فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه فتاة (سائحة في تركيا) تعتلي سارية العلم التركي وتؤدي حركات أكروباتية في إحدى المناطق السياحية الشهيرة في كابادوكيا بتركيا.

في كابادوكيا - #تركيا، قامت سائحة أجنبية بالرقص على سارية العلم من أجل المحتوى والآن تواجه عقوبة السجن.!



pic.twitter.com/gA1BCGrkov — يوسفين YOUSEF (@yousefeeen) August 23, 2025

وذكرت قناة "BAZA" على منصة "تلغرام" أن السلطات المحلية اتهمت السائحة بإهانة الرمز الوطني، كما فتحت النيابة العامة قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بـ"إهانة الرموز الوطنية وإذلال الأمة التركية ومؤسساتها".

كما نقلت القناة عن نائب من الحزب المحلي قوله: "العلم هو شرفنا ونور أعيننا. السياح الذين نستقبلهم في كابادوكيا كانوا دائما محاطين بكرم الضيافة، ولكن عدم احترام قيمنا الوطنية والروحية غير مقبول تماما".

تواجه السائحة، التي لم تذكر جنسيتها، عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، كما لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت قد غادرت البلاد أو تم اعتقالها.