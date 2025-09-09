إيلاف من لندن: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح إسرائيل موافقته على الهجوم على قيادة حماس في قطر.

نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي في تقريرها أن ترامب "أعطى الضوء الأخضر".

وعلى صلة، وصف المحلل العسكري البريطاني مايكل كلارك هذه الضربة بأنها "تغيير جذري" في الردود الإسرائيلية.

وقال المحلل في قناة (سكاي نيوز) إنها "عملية قتل خارج نطاق القضاء لأشخاص في دولة محايدة - ومن الصعب تبرير ذلك".

أمر خطير

واضاف: "إن استهداف الإسرائيليين الآن لقادة حماس في قطر أمر خطير للغاية".

واشار كلارك إلى أن هذا يُلقي بأي احتمال لوقف إطلاق النار "في مأزق".

وقال "عندما تقتل القادة الوحيدين الذين تتحدث إليهم في عملية تفاوض، فإن لذلك أيضًا نتيجة سياسية كبيرة".

يأتي ذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار في القدس، التي أعلنت حماس مسؤوليتها عنها.

ةيقول كلارك: "لم يسبق لهم قصف أو اغتيال أو قتل قادة حماس في قطر".

ويضيف أنه لطالما سادت مشاعر بأن قادة حماس يشعرون بالأمان لأن المفاوضات جرت هناك.

ويرجح أن تعيد قطر النظر في نهجها تجاه حماس وغيرها من الجماعات التي تعرضت لانتقادات سابقًا بسبب علاقاتها معها.