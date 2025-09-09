إيلاف من لندن: قالت تقارير إن إسرائيل شنت غارات على قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة التي نددت على الفور بالهجوم.

أعلنت إسرائيل أنها أبلغت الولايات المتحدة سلفا عن الغارات، وصرح مسؤول إسرائيلي لمراسل أكسيوس، باراك رافيد، أن الانفجار الذي سُمع في الدوحة خلال الساعة الماضية هو محاولة اغتيال لمسؤول في حماس.

Another video showing the Israeli attack on Doha. pic.twitter.com/YcnICBpEnJ — Clash Report (@clashreport) September 9, 2025

وأفاد شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة.

وأضاف شاهد عيان أن الدخان شوهد يتصاعد فوق منطقة كتارا بالعاصمة.

12 غارة من سلاح الجو الإسرائيلي دمرت المكان بالكامل في قطر pic.twitter.com/oGEnjoM0ok — Arab-Military (@ashrafnsier) September 9, 2025

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه "نفذ ضربة دقيقة استهدفت القيادة العليا لمنظمة حماس الإرهابية".

وأضاف: "قبل الضربة، اتُخذت إجراءات للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخباراتية إضافية".

ولم يصدر أي رد من حماس على اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم أمريكيًا بعد موافقة إسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أمس، قبولهم اقتراح دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وقال جدعون ساعر إن إسرائيل مستعدة لقبول اتفاق شامل لإنهاء الحرب يشمل إطلاق سراح الرهائن وتسليم حماس لسلاحها.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، صباح اليوم من أن غزة ستُدمّر بالكامل إذا لم تستسلم حماس - انظر منشورنا الساعة 6:47.

ووفقًا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، يدعو الاقتراح الأمريكي الأخير حماس إلى إعادة جميع الأسرى الـ 48 المتبقين، أحياءً وأمواتًا، في اليوم الأول من وقف إطلاق النار.

وخلال هذه الهدنة، ستُعقد مفاوضات لإنهاء الحرب.