إيلاف من لندن: في تصعيد دبلوماسي لافت، دخلت المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بقوة على خط أزمة "العدوان الإسرائيلي" على قطر، معلنتين عن دعمهما الكامل للدوحة في وجه ما وصفتاه بـ"الانتهاك السافر" لسيادتها.

وجاء الموقف الموحد خلال اتصال هاتفي جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث بحث الزعيمان تداعيات الهجوم وأكدا وقوف بلديهما ومساندتهما الكاملة لقطر في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أجرى اتصالاً هاتفياً في وقت سابق، الثلاثاء، بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شدد خلاله على وقوف بلاده التام مع الدوحة وإدانتها للهجوم الذي وصفه بـ"العمل الإجرامي" والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية.

من جانبه، أجرى الملك عبد الله الثاني اتصالاً مماثلاً بالشيخ تميم، أدان فيه "العدوان الإسرائيلي الجبان"، ودعا إلى ضرورة "حشد الدعم الدولي ضد هذه الانتهاكات والتحرك الفوري لوقفها".

ولم يقتصر الموقف السعودي على الاتصالات، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانًا شديد اللهجة أدانت واستنكرت فيه "بأشد العبارات" الاعتداء، مؤكدةً تضامنها الكامل ووضع "كل إمكاناتها لمساندة" الدوحة. وحذر البيان السعودي من "العواقب الوخيمة" لاستمرار إسرائيل في "تعدياتها الإجرامية"، مطالبًا المجتمع الدولي بإدانة الهجوم ووضع حد للانتهاكات التي تقوض استقرار المنطقة.