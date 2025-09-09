إيلاف من القدس: قالت حركة حماس اليوم الثلاثاء إن خمسة من أعضائها قتلوا في هجوم إسرائيلي في الدوحة ، بينهم نجل رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة خليل الحية .

ذكر البيان الرسمي أسماء الأفراد التاليين: جهاد لباد، مدير مكتب الحية، وهمام الحية، نجل خليل الحية، وعبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك. وقد ذُكر هؤلاء الثلاثة فقط كـ"أعضاء في حماس".

وزعمت الحركة أيضا أن إسرائيل فشلت في ما أسمته محاولة اغتيال فريق التفاوض لوقف إطلاق النار التابع للحركة.

وفي وقت سابق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي لقناة الجزيرة القطرية إن القيادة العليا للحركة نجت من الهجوم الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد شنت غارة جوية على قيادة حماس في الدوحة ، حيث ذكرت تقارير مختلفة أن ما بين 4 إلى 8 مسؤولين من حماس كانوا متواجدين أثناء الغارة.

وقالت مصادر إسرائيلية لصحيفة جيروزالم بوست إن مسؤولين كباراً في حماس قتلوا في الغارة في الدوحة، مع اعتقادها أنه كان هناك ما بين أربعة إلى ثمانية مسؤولين كبار في الشقة السرية التي كان يسكنها الحية لحظة قصفها.

وبشكل عام، كانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية واثقة بشأن نجاح الهجوم، وقالت إن النتائج تبدو جيدة، لكن التفاصيل لا تزال غير واضحة. وذكرت بعض التقارير أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالعملية قبل الهجوم ، في حين ذكرت تقارير أخرى أنها أبلغت بها فقط بعد أن بدأ الهجوم بالفعل.

وبحسب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فقد تم اتخاذ تدابير خاصة لتجنب إيذاء أي شخص آخر غير كبار قادة حماس، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

في الواقع، إذا نجا العديد من مسؤولي حماس، فقد يكون ذلك بسبب استخدام ذخيرة أقل قوة، وإذا تم استخدام ذخيرة أكبر، فربما كانوا قد قتلوا جميعاً، وفقاً لما أكدته تقارير إسرائيلية.