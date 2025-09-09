إيلاف من القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي تفاصيل الضربة التي وجهت لقادة من حركة "حماس"، في قلب العاصمة القطرية الدوحة، فقد استهدفت الضربات في الدوحة القيادة السياسية العليا لحركة حماس على خلفية تعثر محادثات الأسرى، فيما أشارت إسرائيل إلى أنها لن تتسامح بعد الآن مع أي من قيادات حماس في أي مكان.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن خليل الحية كان من بين الأهداف المقصودة، وأن مصيره غير واضح حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وتحديداً أكد مسؤول إسرائيلي أن خليل الحية، زعيم حركة حماس، كان أحد أهداف العملية التي يطلق عليها "يوم الحساب"، ولم يُؤكد نبأ وفاته بعد.

فيما قال مصدران من حماس لرويترز إن مسؤولي حماس في فريق التفاوض بشأن وقف إطلاق النار نجوا من الهجوم.

وأفادت مصادر إسرائيلية لصحيفة "واشنطن بوست" بمقتل مسؤولين كبار في حماس في غارة الدوحة، مع اعتقادها بوجود ما بين أربعة وثمانية مسؤولين في الشقة لحظة قصفها. ولكن حتى الآن، لا يوجد تأكيد.

وبحسب تقارير إذاعة الجيش، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية متفائلة بنجاح الهجوم، حيث قال أحد المصادر: "يبدو الأمر جيدا، كنا نعلم أن حماس ستحاول إخفاء ما كان يحدث هناك".

ويبدو أن خالد مشعل، القيادي في حركة حماس، لم يكن موجودا في المبنى وقت الهجوم، بحسب مصدر إسرائيلي.

أميركا تعلم مسبقاً

صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم وأعطته الضوء الأخضر . وأصدرت السفارة الأميركية في الدوحة أمرًا بالبقاء في منازلهم لجميع المواطنين الأمريكيين.

قطر تدين بشدة "الهجوم الإسرائيلي الجبان"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "دولة قطر تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف المباني السكنية التي يقطنها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة".

وأضاف أن "هذا الاعتداء الإجرامي يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".

"وفي الوقت الذي تدين فيه دولة قطر بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتسامح مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بالأمن الإقليمي، وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها."

وفقًا للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اتُخذت إجراءات خاصة لتجنب إيذاء أي شخص باستثناء كبار قادة حماس ، استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة وذخيرة. كما أن الأمر بتنفيذ هذه العملية صدر قبل أيام فقط.

وقالوا في بيان رسمي إن سلاح الجو الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) نفذا ضربة دقيقة استهدفت القيادة العليا لمنظمة حماس.

"على مدى سنوات، قاد هؤلاء الأعضاء من قيادة حماس عمليات المنظمة، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن مذبحة 7 أكتوبر الوحشية، وكانوا يديرون وينظمون الحرب ضد دولة إسرائيل"، كما جاء في البيان.

ولم يتم حتى الآن ذكر خالد مشعل، الذي كان زعيماً لحماس قبل سنوات ولا يزال رمزاً للحركة.

وحتى الآن، كان يُنظر إلى بعض هؤلاء المسؤولين على أنهم مهمون للغاية ومتورطون في المفاوضات بحيث لا يمكن استهدافهم بالاغتيال، لكن في يوليو (تموز) 2024، اغتال الموساد إسماعيل هنية في طهران في وقت كان منخرطاً بشكل مكثف في المفاوضات.

وفي هذه الحالة، اتهمت إدارة بايدن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو باستهداف هنية جزئيا لتجنب صفقة الرهائن، وهو ما لم يكن يريده في ذلك الوقت.

ودافع كبار المسؤولين الدفاعيين الإسرائيليين عن نتانياهو، وقالوا إن هنية كان عقبة أمام التوصل إلى اتفاق، وإن مسؤوليته عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، على أي حال، كانت كبيرة للغاية بحيث لا يمكن تركه على قيد الحياة.؟

هجوم علني على الدوحة

ولم يتضح بعد الموقف الذي ستتخذه إدارة ترامب بشأن الهجوم في الوقت الذي تحاول فيه الضغط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق، كما لم يتضح من سيبقى كبير المفاوضين لدى حماس.

وكان الهجوم غير عادي أيضا لأنه نفذ علنا ​​من قبل القوات الجوية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، على عكس الموساد، الذي عادة ما يكون مسؤولا عن الاغتيالات خارج إسرائيل، مثل اغتيال هنية.

لكن الموساد نجح في الحفاظ على علاقات أفضل مع قطر، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بإبقائها على مسافة من هذه العملية.

"استراتيجية الوقت"

طوال الصيف، تناوب الوسطاء على تقديم مقترحات تتطلب إجابات بسيطة بنعم أو لا بشأن تسلسلها، مثل القوائم والنسب والجداول الزمنية. وبدلاً من ذلك، غالبًا ما كانت ردود حماس في الدوحة تصل ببطء أو مشروطة بمطالب جانبية جديدة. وكانت إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر تنتظر باستمرار رد حماس، كما أشارت حتى الملخصات العلنية.

من المنظورين الإسرائيلي والأمريكي، اعتقدت حماس أن الوقت في صالحها، وأن الرأي العام العالمي والضغط السياسي سيبقيان إسرائيل على طاولة المفاوضات إلى أجل غير مسمى. كما غذّى هذا الاعتقاد حربًا كلامية حول المساعدات. ولطالما زعمت إسرائيل أن حماس تُحوّل المساعدات أو تفرض ضرائب عليها.

إن ما يهمنا في فهمنا اليوم ليس الحكم على كل مطالبة بالمساعدات؛ بل استيعاب الاستنتاج الإسرائيلي: وهو أن المحادثات كانت تسير ببطء شديد بينما كانت المعركة السردية محتدمة، وأن النفوذ كان لابد أن يتغير.

لماذا الضرب في الدوحة تحديداً؟

قطر ليست مجرد وسيط، بل تستضيف قاعدة العيديد الجوية، أكبر مركز جوي أميركي في الشرق الأوسط، ومركز العمليات الجوية المشتركة للقيادة المركزية الأميركية .

إن ضرب قيادة حماس في عاصمة متشابكة بشكل وثيق مع العمليات الأميركية هو رسالة إلى جهات متعددة في آن واحد: إلى حماس، بأن القواعد الخلفية "الآمنة" للتفاوض أصبحت الآن أهدافًا؛ وإلى الدوحة، بأن إيواء صناع القرار له تكاليفه؛ وإلى الوسطاء الآخرين، بأن نافذة التدرج قد انغلقت. وقد احتجت حكومة قطر "بأشد العبارات". ويبقى أن نرى ما إذا كانت ستستمر كمكان رئيسي بعد هذه الصدمة، وفقاً لتحليل نشرته "جيروزاليم بوست".

ما هو معروف وما هو لا يزال غامضا

حقائق ملموسة: انفجارات ضربت الدوحة؛ إسرائيل تزعم أن قيادة حماس كانت المستهدفة؛ قطر تدين انتهاك السيادة. أسئلة مفتوحة: من الذي قُصف تحديدًا، وهل قُتل؟ فريق التفاوض الرئيسي أم تشتت؟ هل كانت واشنطن على علم مسبق أم أنها خففت من حدة الاشتباك الجوي فحسب؟ وهل ستحاول الدوحة إنقاذ دورها كوسيط أم ستتراجع.

وزعمت بعض وسائل الإعلام موافقة الولايات المتحدة، لكن لا يوجد بيان رسمي من البيت الأبيض يؤكد هذا الادعاء حتى وقت النشر.

هل هذا يقرب الصفقة أم يبعدها؟

هناك الآن ديناميكيتان متعاكستان في اللعبة. التسريع عبر الصدمة. إذا كان كادر الدوحة هو نقطة الاختناق، فإن إزاحته أو زعزعته قد يُجبر أي قيادة باقية في الخارج على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر تناقضًا. لقد أمضت الولايات المتحدة وإسرائيل أسابيع في التلميح إلى وجود "طرق أخرى" لتحريك ملف الرهائن. وهذه إحداها.

التجميد بقطع الرؤوس. قتل المفاوضين قد يُنهي المفاوضات أيضًا. قد تُشدّد حماس مطالبها أو تتوقف تمامًا ريثما تُعيد بناء نفسها. قد تُقلّص قطر دورها، وقد لا تستطيع مصر وحدها وضع إطار عمل شامل.

تراهن إسرائيل على أن التأثير الأول سيسود. لكن الخطر يكمن في أن التأثير الثاني سينتصر هذا الأسبوع.

لعبت حماس على الوقت في الدوحة. اعتبرت كل يوم ورقة مساومة، وكل تأخير وسيلة لزيادة الضغط الخارجي على إسرائيل. بضربة اليوم، تحاول إسرائيل استغلال الوقت لصالحها. ستُظهر الأيام القادمة ما إذا كانت الصدمة ستُجبر على اتخاذ قرارات بشأن صفقة إطلاق سراح كامل مقابل وقف إطلاق النار، أم أنها ستُمزق القناة التي، على الرغم من كل عيوبها، كانت لا تزال القناة الوحيدة المتبقية.

ماذا حدث؟

أوضحت مصادر إسرائيلية، الثلاثاء، أن أكثر من 10 ذخائر ثقيلة أصابت مقر اجتماع قيادات حركة حماس بالدوحة، حيث شاركت 15 مقاتلة وعدد من المسيرات في العملية العسكرية.

وأضافت "أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حركة حماس، حيث تم استهداف من قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

أكد جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم على قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة .

تعليق نتانياهو على عملية "يوم الحساب"

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في كلمة يوم الثلاثاء تعليقا على غارات سلاح الجو التي استهدف قادة حماس في الدوحة، إنه أوعز باغتيال قيادة الحركة بعد توفر الفرصة الاستخباراتية.

وأضاف أنه أوعز للأجهزة الأمنية بالأمس بعد هجومي غزة والقدس باغتيال قيادات حماس. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الأيام التي سيحصل فيها قادة حماس على حصانة في بلد ما، انتهت.

وأفاد نتانياهو في كلمته بأن سلاح الجو نفذ مهمة استهداف قادة حماس في الدوحة بشكل دقيق. وتابع قائلا: "أعداؤنا يجب أن يعرفوا شيئا واحدا: الدم اليهودي ليس عبثا"، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح لأحد بتهديد أمن الأجيال القادمة. وذكر نتانياهو أن من وصفهم بـ"القتلة"، احتفلوا في السابع من أكتوبر في المكان نفسه الذي تم استهدافه اليوم.

وأوضح أن الهجوم على قادة حماس في الدوحة سيفتح الباب أمام نهاية الحرب في غزة. ولفت إلى أن تل أبيب تريد إنهاء الحرب من حيث بدأت في غزة، مشيرا في السياق إلى أنهم وافقوا على الأسس التي وضعها الرئيس ترامب لوقف الحرب.