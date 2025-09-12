يُعد تشارلي كيرك، أحد أبرز الناشطين المحافظين والشخصيات الإعلامية في الولايات المتحدة، وحليفاً موثوقاً للرئيس دونالد ترامب.

وكيرك، 31 عاماً، الذي قُتل الأربعاء في إطلاق نار في جامعة في ولاية يوتا، معروف بعقده مناظرات في الهواء الطلق في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وفي عام 2012، حينما كان عمره 18 عاماً، أسس المنظمة الطلابية المسمى "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، التي تهدف إلى نشر الأفكار المحافظة في الجامعات الأمريكية ذات التوجه الليبرالي.

وغالباً ما كانت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست اليومي الذي يحمل اسمه، تنشر مقاطع له وهو يناقش مع طلبة بشأن قضايا مثل العابرين للهوية الجنسية ، وتغيّر المناخ، والإيمان، وقيم الأسرة.

Reuters كيرك يحيي الجمهور خلال مؤتمر في أريزونا في 2024

وكيرك ابن مهندس معماري، نشأ في ضاحية بروسبكت هايتس الثرية في شيكاغو، والتحق بكلية مجتمع قرب شيكاغو، قبل أن يترك الدراسة ليتفرغ لنشاطه السياسي. وتقدم بطلب للالتحاق بأكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة في الولايات المتحدة، لكنه لم يُقبل.

وكان كيرك يشير في كثير من الأحيان، بسخرية، إلى عدم حصوله على شهادة جامعية عند مشاركته في مناظرات مع طلبة وأكاديميين بشأن مواضيع غاضمة مثل ما بعد الحداثة.

وانطلق دوره في منظمته الطلابية "نقطة تحول"، بعد إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما في عام 2012.

ومهمة المنظمة غير الربحية هي تنظيم الطلبة "لتعزيز مبادئ المسؤولية المالية والأسواق الحرة والحكومة المحدودة"، علماً بأن لدى المنظمة فروع في أكثر من 850 جامعة.

وأجرى كيرك جولات لإلقاء خطابات في فعاليات للحزب الجمهوري، التي كانت تحظى بشعبية كبيرة بين أعضاء حركة حزب الشاي المحافظة.

وحظي برنامجه الإذاعي اليومي بملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز.

Getty Images من اليسار إلى اليمين: دونالد ترامب الابن ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وتشارلي كيرك والمغني كيد روك في حفل في واشنطن في 19 يناير/ كانون الثاني 2025

وكمتحدث عام شغوف ألقى، كيرك، كلمة في اتحاد أكسفورد العام الحالي، وألف كتاباً يعد الأكثر مبيعاً في 2020 بعنوان "مبدأ ماجا"، في إشارة إلى حملة ترامب "اجعل أمريكا عظيمة".

ولعبت منظمته دوراً رئيسياً في جهود تشجيع الناخبين على التصويت لترامب ومرشحين جمهوريين آخرين في انتخابات العام الماضي. ويُنسب إلى هذا الشاب الفضل على نطاق واسع في المساعدة على تسجيل عشرات آلاف الناخبين الجدد، وفي تحويل ولاية أريزونا لصالح ترامب.

وحضر كيرك حفل تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني في واشنطن العاصمة، وكان زائراً دائماً للبيت الأبيض خلال فترتي رئاسة ترامب.

والأربعاء، أعلن ترامب وفاة كيرك، مشيداً به: "العظيم، بل والأسطوري، تشارلي كيرك قد رحل. لم يفهم أحدٌ أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أفضل منه".

Reuters صورة سابقة تجمع ترامب مع كيرك

وأعرب ترامب ومساعدوه عن تقديرهم لحس كيرك السياسي تجاه القاعدة الشعبية لحركة "اجعل أمريكا عظيمة مجدداً".

وألقى كيرك كلمات في مؤتمرات للحزب الجمهوري، وفي العام الماضي ردّ ترامب الجميل بإلقاء خطاب في مؤتمر "نقطة تحول" في أريزونا.

وفي وقت سابق من هذا العام، سافر كيرك مع دونالد ترامب الابن إلى غرينلاند، بينما كان الرئيس المقبل آنذاك، يزعم أن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك هذه المنطقة القطبية الشمالية.

وكيرك الذي تزوج من ملكة جمال سابقة لأريزونا وأنجبا طفلين، تعد ديانته المسيحية الإنجيلية وعائلته في صدارة اهتماماته السياسية، وكان يُنظر إليه على أنه مستقبل النشاط المحافظ وشخصية مثيرة للجدل.

ولعل أكبر تقدير لمساهمته في السياسة الجمهورية هو ما قدمه ترامب نفسه في مقطع عُرض في بداية بودكاست كيرك.

وقال ترامب: "أود شكر تشارلي، إنه رجل رائع، روحه وحبه لهذا البلد، لقد قام بعمل مذهل في بناء واحدة من أقوى المنظمات الشبابية على الإطلاق".

وناقش كيرك العديد من القضايا السياسية والاجتماعية في مناظراته وفي البودكاست الخاص به، وكان ضبط استخدام السلاح واحد منها.

قبل أشهر، قال كيرك "من المؤسف أن تكون هناك بعض الوفيات الناتجة عن الأسلحة كل عام، لكن الأمر يستحق ذلك لكي نحافظ على التعديل الثاني".

واعتُبرت بعض آرائه مثيرة للجدل. ونشر وجهات نظر معادية للعابرين جنسياً وشكوكاً بشأن جائحة كوفيد-19. كما روّج علناً للادعاء الخاطئ بأن انتخابات 2020 سُرقت من ترامب.

وسلط الضوء على نظرية مؤامرة المسمى الاستبدال العظيم، التي تقوم على مؤامرة لاستبدال البيض بالأقليات، بحسب شبكة سي بي إس.

ورداً على إطلاق النار القاتل، شدّد البعض على أن كيرك كان يقدّر ويشجع النقاش حول الأفكار المختلفة.

كتب المدير التنفيذي لمركز القيادة المعمدانية، ويليام وولف، على منصة إكس، "بُني مشروعه بأكمله على تجاوز الخلافات واستخدام الخطاب لا العنف لمعالجة القضايا وحلها!".