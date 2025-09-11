إيلاف من لندن: أعلن الأردن عن الإفراج عن مواطنته لانا شكري كتاو، نائبة مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي كانت مُحتجَزة لعدة أيام في العاصمة اليمنية صنعاء، وعودتها إلى المملكة.



قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية فؤاد المجالي، إن الوزارة تابعت القضية منذ لحظة احتجاز السيدة كتاو، من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية، لضمان الإفراج عنها وتأمين عودتها إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.



وأكّد المجالي أن هذه الجهود أثمرت عن الإفراج عن المواطنة كتاو، وأنها في طريقها الآن إلى المملكة.



وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد قبل أيام أن جماعة أنصار الله الحوثية تواصل احتجاز الموظفة الأردنية في منظمة اليونيسف لانا شكري، إلى جانب ثمانية من الموظفين المحليين، منذ سبعة أيام في العاصمة صنعاء.



وأوضح الإرياني في منشور على منصة "إكس" حينها أن المجموعة جرى اختطافها من مقر المنظمة، حيث تُخضع لاستجوابات تحت التهديد، كما صودرت جوازات سفر جميع العاملين في المنظمة. وأضاف أن الجماعة تستعد لمحاكمة شكري بتهم وصفها بأنها "ملفقة".