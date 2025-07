توعدت إسرائيل جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن بالرد، بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

والسبت أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا "صاروخا بالستياً" باتجاه إسرائيل "رداً على ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين في الحرب في قطاع غزة"، وفق الجماعة اليمنية.

ويعد صاروخ السبت، الأول تُطلقه الجماعة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو/حزيران بعد حرب بينهما استمرت 12 يوماً.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، "مصير اليمن هو مصير طهران … بعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهران، سنستهدف الحوثيين في اليمن أيضاً. من يرفع يده ضد إسرائيل، ستُقطع يده".

وتهدد إسرائيل جماعة أنصار الله بحصار بحري وجوي إذا استمرت في هجماتها على إسرائيل.

ودوّت صفارات الإنذار في أنحاء عدة لا سيما في القدس.

وجاء في بيان للجيش: "بعدما دوّت صفارات الإنذار قبل قليل في أنحاء عدة من إسرائيل"، جرى اعتراض صاروخ أطلق من اليمن"، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض جرت بواسطة سلاح الجو.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان الثلاثاء "تنفيذ أربع عمليات عسكرية" ضد إسرائيل.

وتحدث سريع عن استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بـ"صاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2"، فيما استهدفت ثلاث طائرات مسيرة "ثلاثة أهداف حساسة للعدو الصهيوني في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش" في إشارة لمدينة إيلات الساحلية على خليج العقبة.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في منشور عبر منصة إكس "ظننا أننا انتهينا من الصواريخ القادمة إلى إسرائيل، لكن الحوثيين أطلقوا صاروخاً هناك. لحسن الحظ، نظام الاعتراض الإسرائيلي المذهل يسمح لنا بالذهاب إلى المخابئ والانتظار لحين زوال الخطر. ربما يتعين أن تزور قاذفات بي-2 اليمن!".

We thought we were done with missiles coming to Israel, but Houthis just lit one up over us in Israel. Fortunately, Israel's incredible interception system means we go to the shelter & wait until all clear. Maybe those B2 bombers need to visit Yemen!