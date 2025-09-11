إيلاف من الرياض: شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في تشييع جنازة خمسة من أعضاء حركة حماس وضابط أمن قطري قتلوا في الغارة الإسرائيلية على مقر حماس في الدوحة، ووفقاً لما تركز عليه الصحافة الإسرائيلية لمعرفة ما إذا كان أحد القيادات قد قتل أم لا، قالت "جيرزاليم بوست" مع الصورة المرفقة في التقرير أثناء صلاة الجنازة، إن خليل الحية ليس من بينهم.

وفقًا لبيان حماس الصادر يوم الثلاثاء، فإن القتلى هم جهاد لباد، مدير مكتب القيادي البارز في حماس، خليل الحية؛ وهمام الحية، نجل خليل الحية؛ وثلاثة آخرون وُصفوا بـ"المعاونين" - إما مستشارين أو حراس شخصيين: عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد عبد الملك. ولم يُبلّغ عن وجود أي مسؤولين كبار في حماس بين القتلى.

أقيمت الجنازة في الدوحة، لم تظهر أي لقطات تُظهر حضور مسؤولين كبار من حماس في الجنازة.

الشراكة الأمنية مع أميركا

من جانب آخر نفت قطر التقرير الذي نشره أكسيوس، ويفيد بأنه في أعقاب الغارة الإسرائيلية على قادة حماس في الدوحة، قال رئيس الوزراء محمد آل ثاني لمبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف إن قطر ستعيد تقييم شراكتها الأمنية مع واشنطن "وربما تجد بعض الشركاء الآخرين" الذين يمكنهم حماية الإمارة الخليجية.

ووصفت الدوحة في بيان لها هذا الادعاء بأنه "كاذب بشكل قاطع" و"محاولة واضحة وفاشلة لإثارة الخلاف بين قطر والولايات المتحدة من قبل أولئك الذين يستفيدون من الفوضى في المنطقة ويعارضون السلام".

يقول المكتب الإعلامي الدولي لقطر: "إن الشراكة الأمنية والدفاعية القطرية الأمريكية أقوى من أي وقت مضى، وتستمر في النمو". "لقد دعم بلدانا بعضهما البعض لسنوات عديدة، وسنواصل العمل معًا لتعزيز السلام والاستقرار العالميين".

تستضيف الإمارة أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ولعبت دور الوسيط العربي الرئيسي لواشنطن في مجموعة من القضايا المعقدة. في عام 2022، صنف الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن قطر "حليفًا رئيسيًا من خارج حلف الناتو".

وفي تقرير مماثل لتقرير أكسيوس، قال مصدر دبلوماسي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أمس إن مسؤولا قطريا كبيرا أثار شكوكا حول شراكة الدوحة مع الولايات المتحدة خلال محادثة مع ويتكوف عقب الضربة الإسرائيلية في الدوحة.

وأشار المسؤول القطري الكبير إلى الضربة الإسرائيلية أمس والضربة الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025 التي استهدفت قاعدة عسكرية أميركية في قطر، وأعرب عن أسفه لأن الولايات المتحدة فشلت في حماية بلاده، بحسب المصدر.



