إيلاف من أبوظبي: أكدت دولة الإمارات، الخميس، إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحق دولة قطر.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن "أمن واستقرار دولة قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي"، وأن "أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك".

وشددت الوزارة على "رفض دولة الإمارات التام للتصريحات الإسرائيلية التي حملت تهديدات مستقبلية لدولة قطر".

وأكدت أن "استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة".

والأربعاء حذر نتانياهو قطر من أنه "عليها إما طرد مسؤولي حركة حماس أو تقديمهم للعدالة، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك فإننا سنفعل ذلك".

وأتى تحذير نتانياهو بعد يوم من توجيه إسرائيل غارة جوية على الدوحة، استهدفت مقر إقامة قادة حركة حماس أثناء مناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.