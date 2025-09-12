إيلاف من الرياض: في خطوة عكست دعماً دولياً واسعاً، رحبت السعودية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بأغلبية 142 صوتاً، معتبرةً القرار تتويجاً لجهودها الدبلوماسية وتأكيداً على "الإجماع الدولي للتحرك نحو السلام".

ويأتي هذا الإعلان، الذي رأسته الرياض وباريس بشكل مشترك، ليعطي دفعة جديدة لمسار حل الدولتين. وفي بيانها، أكدت الخارجية السعودية أن القرار يدعم حق الشعب الفلسطيني في "إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

من جانبه، ثمّن مجلس التعاون الخليجي القرار، مشيداً بالجهود السعودية والفرنسية. وأكد أمينه العام، جاسم البديوي، أن الإعلان يمثل "بارقة أمل" نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز استقرار المنطقة.

وشدد كل من البيان السعودي وتصريح مجلس التعاون على الموقف الخليجي الثابت، وهو دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة "وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، وفي مقدمتها حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.