إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت مبكر من يوم الجمعة أن المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك تم تسليمه من قبل والده - حيث أخبرت مصادر إنفاذ القانون صحيفة "نيويورك بوست" أنه شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من سكان ولاية يوتا يدعى تايلر روبنسون.

وقال ترامب لبرنامج "فوكس آند فريندز" خلال مقابلة مباشرة في استوديوهات مانهاتن: "أعتقد، بدرجة عالية من اليقين، أننا ألقينا القبض عليه"، مشيرا إلى أنه سمع ذلك قبل دقائق فقط من مقابلته في الساعة الثامنة صباحا.

وقال الرئيس إن "شخصًا قريبًا جدًا منه أبلغ عنه"، ثم كشف أن والد المشتبه به هو الذي نقل الأمر من خلال "وزير كان متورطًا في إنفاذ القانون".

آمل أن يُدان ويُحكم عليه بالإعدام عقاباً له على ما فعله، لقد كان تشارلي كيرك أروع إنسان، ولم يكن يستحق هذا. ولم يُحدد ترامب هوية المشتبه به. مع ذلك، أفادت مصادر أمنية لصحيفة واشنطن بوست أنه روبنسون، المقيم في ولاية يوتا. وقد حدد المحققون تحديثًا عامًا في وقت لاحق من هذا الصباح.

رصاصة واحدة قتلت كيرك

ويُعتقد أن المشتبه به أطلق رصاصة واحدة من مكان مرتفع على بعد حوالي 200 ياردة من الخيمة التي كان يجلس فيها كيرك (31 عامًا) في مركز لوزي بالجامعة، حسبما صرحت السلطات والمصادر لصحيفة "ذا بوست" في وقت سابق. ووصفت التقارير الأولية المشتبه به بأنه مسلح يرتدي بنطال جينز وقميصًا أسود وسترة سوداء ويحمل بندقية طويلة فوق مبنى يقع شرق مكتبة المدرسة.

كان كيرك، المؤسس المشارك لشركة Turning Point USA والأب لطفلين، قد أجاب للتو على سؤال من أحد الحضور حول حوادث إطلاق النار الجماعي التي ارتكبها أشخاص متحولون جنسياً في الحدث في الهواء الطلق في الحرم الجامعي في أوريم عندما أصيب بوابل من النيران.

وارتجف المؤثر المحافظ وبدا وكأنه يتراجع من الألم وأمسك برقبته عندما سمع صوت طلقة نارية واحدة من الحشد، مما أدى إلى إصابة الآلاف من المتفرجين بالذعر، وفقًا لمقطع فيديو درامي من مكان الحادث.

قال ترامب لقناة فوكس نيوز يوم الجمعة، متحدثًا عن الفيديوهات المروعة: "لم أشاهدها. سمعت عنها، لم أرغب في مشاهدتها، لم أرغب أن أتذكر تشارلي بهذه الطريقة".

كيف جرت عمليات البحث عن القاتل؟

شارك في عملية البحث عن الرجل ضباط من أربع وكالات إنفاذ قانون على الأقل، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، وشرطة أوريم، وإدارة السلامة العامة في ولاية يوتا، وشرطة جامعة وادي يوتا.

كما أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي خطًا إخباريًا مساء الأربعاء، حث فيه الحاضرين على التقدم بمزيد من المعلومات واللقطات الخاصة بالحدث، كما عرض يوم الخميس مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه.

ترامب: وفاة أسطورة



كتب الرئيس ترامب في منشور حزين على موقع "تروث سوشيال" بعد انتشار خبر وفاة كيرك: "لقد توفي العظيم، بل والأسطوري، تشارلي كيرك. لم يكن أحد يفهم أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل منه".

وقال لاحقا إنه "كان مليئا بالحزن والغضب إزاء الاغتيال الشنيع لتشارلي كيرك" في مقطع فيديو نُشر على المنصة.

ألهم تشارلي الملايين. والليلة، كل من عرفه وأحبه متحدون في صدمتهم ورعبهم، قال الرئيس، مضيفًا أن كيرك أصبح الآن "شهيدًا من أجل الحقيقة والحرية". وأضاف ترامب "إنها لحظة مظلمة بالنسبة لأمريكا".

محاولات انقاذ حياته

وبعد أن أُطلق عليه النار، تم نقل كيرك إلى مستشفى قريب لإجراء عملية جراحية طارئة، وفقًا لما قالته ممرضة لصديقته القديمة وموظفته السابقة لاسي ويليامز، التي نقلت هذه المعلومات إلى صحيفة واشنطن بوست وأكدت لاحقًا التقارير التي أفادت بوفاته.

كان الناشط الشعبي معروفًا بمناظراته المفتوحة "أثبت لي أنني مخطئ" في الحرم الجامعي حيث كان بإمكان أعضاء المجتمع تحدي آرائه. وكان في وسط إحدى تلك المناظرات كجزء من جولته "العودة إلى أمريكا" عندما تعرض لإطلاق نار. ويترك كيرك خلفه زوجته، ملكة جمال أريزونا السابقة إيريكا فرانتزف ، وطفلين صغيرين. يذكر أن عقوبة الإعدام لا تزال موجودة في ولاية يوتا.