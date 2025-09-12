إيلاف من واشنطن: بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعزيز الإجراءات الأمنية في أعقاب اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس.

تم نقل المراسم التي كانت مقررة في البنتاغون لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 إلى مكان أكثر تأمينًا، في حين يتم اتخاذ تدابير إضافية عندما يحضر ترامب مباراة يانكيز مساء الخميس في نيويورك، وفقًا للتقرير.

وأضافت الصحيفة أنه إلى جانب أحداث هذا الأسبوع، يجري فريق ترامب مناقشات أوسع نطاقا حول كيفية تعزيز أمن الرئيس.

قُتل كيرك، المعلق السياسي اليميني والحليف المؤثر للرئيس ترامب، برصاصة في الرقبة يوم الأربعاء في فعالية بجامعة يوتا، وكان كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، حليفًا مؤثرًا لترامب وأحد مؤسسي منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، أكبر منظمة شبابية محافظة في البلاد. وصرح متحدث باسم كيرك لشبكة NBC: "تم إطلاق النار على تشارلي كيرك في جامعة وادي يوتا".

قالت السلطات إنها لا تزال تحتجز أي مشتبه به حتى مساء الأربعاء، بعد نحو ثماني ساعات من إطلاق النار في منتصف النهار في حرم جامعة يوتا فالي في أوريم بولاية يوتا، خلال حدث حضره 3000 شخص.

وشنت الشرطة والوكلاء الفيدراليون عملية مطاردة مكثفة يوم الخميس بحثًا عن القناص الذي يُعتقد أنه أطلق الرصاصة الوحيدة التي قتلت الناشط المحافظ تشارلي كيرك أثناء إجابته على أسئلة حول العنف المسلح خلال ظهوره في الجامعة.

وقعت عملية القتل، التي تم تصويرها بتفاصيل دقيقة في مقاطع فيديو انتشرت بسرعة على الإنترنت، خلال حدث في منتصف النهار حضره 3000 شخص في جامعة يوتا فالي في أوريم بولاية يوتا، على بعد حوالي 40 ميلاً (65 كيلومترًا) جنوب سولت ليك سيتي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه سيمنح الناشط المحافظ والمعلق تشارلي كيرك وسام الحرية ، بعد يوم من مقتله بالرصاص أثناء ظهوره في ولاية يوتا، وقد أدلى ترامب بهذه التعليقات خلال احتفال في البنتاغون بمناسبة ذكرى 11 سبتمبر (أيلول).