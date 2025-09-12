إيلاف من لندن: يتجدد النقاش، ويثار الجدل بصفة دائمة حول طريقة تناول الصراعات السياسية والمسلحة وما يحدث بها، خاصة على مستوى استخدام كلمات وتعريفات مثل "إرهاربي" و "قتيل" و "شهيد" وغيرها، حيث تحاول الكيانات الإعلامية العملاقة صاحبة التوجه الدولي الحيادي التمسك بمعاييرها المهنية، دون الوقع في فخ الميول السياسية، أو ثقافة المجتمع وميوله وتوجهاته.

فخلال بث إخباري في 15 يونيو (حزيران) 2025، أشار أحد المذيعين بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى حماس باعتبارها "جماعة إرهابية"، مما أدى إلى شكاوى من المشاهدين.

وقد انتقدت "بي بي سي" قبل ساعات بعض موظفيها لوصفهم حركة حماس بأنها "جماعة إرهابية" بما يخالف المبادئ التحريرية للهيئة.

وقررت وحدة الشكاوى التحريرية في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوم الخميس أن استخدام العبارة يشكل خرقا لمعاييرها التحريرية وأبلغت الإدارة عن مقدم البرنامج.

وتقول المبادئ التوجيهية التحريرية لهيئة الإذاعة البريطانية إن مصطلح "إرهابي" يجب استخدامه فقط مع الإسناد لأسباب تتعلق بالدقة والنزاهة، أي عند الاقتباس أو الاستشهاد باستخدامه من قبل الآخرين.

ومن ثم فقد تم التوصل إلى أن استخدام عبارة "جماعة إرهابية" كان انتهاكا للمعايير التحريرية لهيئة الإذاعة البريطانية.

