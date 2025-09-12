إيلاف من نيويورك: أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وحصل قرار الأمم المتحدة على أغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي وافق عليه 142 دولة، ومعارضة 10 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت.

وقالت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة، إن إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مثال على تفكير عقيم. وأضافت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة أن مساعي إقامة الدولة الفلسطينية سيكون له تبعات وخيمة.

ومن المنتظر ان يعقد مؤتمر في 22 سبتمبر (أيلول) الجاري على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برعاية فرنسية سعودية لحشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي مستهل شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "لا هجوم، ولا ضم، ولا تهجير قسري، سيوقف الزخم الذي أطلقناه بالشراكة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف "أراكم في نيويورك في 22 سبتمبر (أيلول) معا، سنجعل مؤتمر حل الدولتين نقطة تحول حاسمة نحو السلام والأمن في المنطقة".

الصحافة العالمية تتفاعل مع الحدث

من جانبها رصدت "الغارديان" هذا الحدث بقولها :"صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم حكومة فلسطينية خالية من حماس كجزء من تسوية تم إعدادها بعناية والتي تسمح للدول العربية بالذهاب إلى أبعد من ذلك في إدانة هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مقابل الدعم الواضح للدولة الفلسطينية.

الهدف هو إظهار أن إسرائيل والولايات المتحدة معزولتان في معارضتهما لحل طويل الأمد لحرب غزة، وكيف أن دولاً مثل ألمانيا، وهي مؤيد قوي لإسرائيل، تدعم حلاً تحكم فيه السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وغزة.

نتانياهو يحاول دفنها

من جانب آخر، وفي سيناريو يسير في اتجاه آخر وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "اتفاقية شاملة" الخميس للمضي قدما في خطة توسيع المستوطنات المثيرة للجدل والتي من شأنها أن تقطع أراض في الضفة الغربية التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، كما نوه نتانياهو بالبدء في تهجير سكان غزة، لكي يقضي تماماً على أي أمل في إقامة دولة فلسطينية.

وقال نتانياهو خلال زيارة لمستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية الخميس، حيث ستُضاف آلاف الوحدات السكنية الجديدة إلى مدينة مترامية الأطراف يبلغ عدد سكانها نحو 37 ألف نسمة: "لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدًا. هذا المكان ملكنا، سنحافظ على تراثنا وأرضنا وأمننا".

قائمة بالدولة التي اعترفت بمشروع قرار إقامة الدولة الفلسطينية (142) وتلك التي رفضت (10) والممتنعة عن التصويت (12).