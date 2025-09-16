إيلاف من الرباط: رحّب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المغربي محمد نبيل بنعبد الله، بإعلان الإعلامية والمؤثرة مايسة سلامة الناجي عن رغبتها في الترشح باسم الحزب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026.

وأوضح بنعبد الله، في تصريح صحفي، أنه لم يتواصل بشكل مباشر مع الناجي، لكنه تفاعل مع إعلانها عبر تدوينة على صفحته في الفيسبوك، مؤكداً أن مسألة ترشيحها ستخضع للنقاش داخل أجهزة الحزب وفق قواعده التنظيمية، كاشفا أن أحد أعضاء المكتب السياسي سيتكفل بفتح الحوار معها حول رغبتها في الترشح باسم الحزب.

وأكد الأمين العام أن خطوة الناجي تشكل قيمة مضافة للحزب، لما تتميز به من تأثير واسع، وشعبية بارزة، وقدرات تواصلية معتبرة، مشدداً على أن احتمال التحاقها المرتقب بحزب التقدم والاشتراكية يأتي منسجما مع الدينامية التي يعرفها التقدم والاشتراكية، وانفتاحه على كفاءات جديدة من مختلف المجالات.

من جهتها، أعلنت مايسة سلامة الناجي أنها مصممة على خوض غمار الانتخابات المقبلة، لكنها لم تحسم بعد قرار الانضمام لحزب "الكتاب". وأكدت أن غايتها الأساسية هي إسماع صوتها وصوت المواطنين من داخل المؤسسة التشريعية.

وفي فيديو نشرته على منصاتها الرقمية، أوضحت الناجي أنها رفضت عروضًا سابقة من أحزاب أخرى، وقد تختار الانضمام إلى حزب التقدم والاشتراكية لقرب أفكاره من قناعاتها. وأكدت استعدادها لتحمل المسؤولية والمساهمة في بلورة السياسات العمومية من داخل المؤسسات التمثيلية، معتبرة أن الوقت قد حان لتحويل حضورها الرقمي إلى فعل سياسي مؤطر.