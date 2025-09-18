إيلاف من لندن: كشفت وسائل إعلام اسرائيلية اليوم الخميس، عن مقتل إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار في معبر الكرامة "جسر الملك حسين" من الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل "جسر اللنبي".

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، أنّ الجهات المختصة الأردنية تتابع في الميدان، حول وجود حدث امني في الجانب الآخر من معبر الكرامة.



وقال المومني في بيان مقتضب الخميس، إنّ الحكومة ستعلن عن أي تفاصيل في حال ورودها.



وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن منفذ العملية يحمل الجنسية الأردنية، ونفذ عملية مزودجة بإطلاق النار على جنود وطعنهم.



ونقلت وسائل إعلام عن إذاعة الجيش الإسرائيلي قولها إنّ مسلحين وصلوا من الجانب الأردني داخل شاحنات تنقل مساعدات إلى غزة، ونفذوا العملية في المعبر الحدودي.

وأضافت أن منفذ العملية اطلق النار على الاسرائيليين ثم قام باستخدام سكين لتأكيد قتلهما.



واغلقت السلطات الاسرائيلية المعبر من الجانب الفلسطيني.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلي أشارت إلى وجود حدث أمني، عند المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن تمشيط وتطويق مدينة أريحا، وقال إن قوات من لواء الأغوار والسامرة تقوم حاليا بعمليات تمشيط وتطويق مدينة اريحا.



وتبعد مدينة اريحا الفلسطينية نحو 5 كيلو مترات عن معبر الكرامة الحدودي مع الأردن "جسر الملك حسين".