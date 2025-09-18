إيلاف من الرياض: غادر الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان، والوفد المرافق له العاصمة السعودية الرياض اليوم، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة أثرت على برنامج زيارته الرسمية.

وتشير التفاصيل إلى أن رئيس الوزراء السوداني تلقى العلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي قبل أن يعود إلى مقر إقامته في فندق ريتز كارلتون بالرياض. وقد أدت هذه الظروف الصحية إلى عدم تمكنه من إجراء اللقاء المقرر مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي إطار المتابعة الدبلوماسية، قام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية، بزيارة رئيس الوزراء السوداني في مقر إقامته للاطمئنان على صحته وأحواله.

وبحسب المصادر الرسمية، تم الاتفاق بين الجانبين على إعادة جدولة الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء السوداني إلى المملكة العربية السعودية في موعد قريب، وذلك لضمان إجراء المباحثات واللقاءات المهمة في ظروف مناسبة.

وقد ودع رئيس الوزراء السوداني ووفده في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، في إشارة إلى الاهتمام الرسمي السعودي بالعلاقات الثنائية مع السودان رغم الظروف الطارئة.