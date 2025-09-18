إيلاف من القدس: قالت 3 مصادر مطلعة على مداولات دولة الإمارات لرويترز يوم الخميس إن الإمارات ربما تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل إذا ضمت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو جزءا من الضفة الغربية أو كلها لكنها لا تدرس خيار قطع العلاقة تماما.

يأتي هذا على الرغم من أن المسؤولة في وزارة الخارجية الإماراتية لانا نسيبة صرحت لصحيفة تايمز أوف إسرائيل في 3 سبتمبر (أيلول) بأن أي ضم سيكون "خطًا أحمر"، وسيعرض اتفاقيات إبراهيم للخطر، وسينهي السعي إلى التكامل الإقليمي.

ولكن مساء الخميس، نقلت "يديعوت أحرونوت" الإخبارية عن مسؤولين خليجيين لم تسمهم نفيهم للتقرير. ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها: "إذا أقدمت إسرائيل على الضم، أي ضم، فإن كل الخيارات مطروحة... بما في ذلك الأشد خطورة"، في إشارة إلى إمكانية قطع العلاقات مع إسرائيل. وأكدت المصادر أن أي شكل من أشكال الضم سيكون بمثابة خط أحمر بالنسبة لأبو ظبي، وسيشكل خطرا "فوريا" على مستقبل العلاقات الإسرائيلية الإماراتية.

مخاوف من غضب الإمارات

دولة الإمارات وفقاً لتقرير "تايمز أوف إسرائيل" هي واحدة من عدد قليل من الدول العربية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وخفض مستوى العلاقات سيكون بمثابة انتكاسة كبيرة لاتفاقيات إبراهيم - وهي إنجاز بارز في السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتانياهو.

اتخذت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا خطوات قد تُنذر بضم الضفة الغربية، التي استولت عليها مع القدس الشرقية من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967. وتعارض الأمم المتحدة ومعظم دول العالم مثل هذه الخطوة.

بالنسبة لنتانياهو، الذي يعتمد ائتلافه على الأحزاب القومية اليمينية، يمكن اعتبار الضم وسيلة ثمينة لكسب الأصوات قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

وحذرت أبو ظبي ائتلاف نتانياهو اليميني هذا الشهر من أن أي ضم للضفة الغربية سيكون "خطا أحمر" بالنسبة للدولة الخليجية، لكنها لم تذكر ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتبع ذلك. وقالت المصادر لرويترز إن الإمارات، التي أقامت علاقات مع إسرائيل في عام 2020 بموجب اتفاقيات إبراهيم، تدرس سحب سفيرها.

وقالت المصادر، التي تحدثت جميعها لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن أبو ظبي لا تفكر في قطع العلاقات بشكل كامل، على الرغم من تصاعد التوترات خلال حرب غزة المستمرة منذ ما يقرب من عامين والتي بدأتها حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

الإمارات رئة تجارية كبيرة لإسرائيل

وقال مصدر في إسرائيل إن الحكومة تعتقد أنها تستطيع إصلاح علاقاتها المتوترة مع الإمارات، وهي مركز تجاري كبير يُنظر إليه على أنه الأهم من بين الدول العربية التي أقامت علاقات مع إسرائيل في عام 2020. والدولتان الأخريان هما البحرين والمغرب.

ولم تقم أي دولة عربية أخرى منذ ذلك الحين علاقات رسمية مع إسرائيل، التي أقامت علاقات دبلوماسية مع مصر والأردن في السابق، واتصالات مباشرة مع قطر رغم عدم الاعتراف الدبلوماسي الكامل بها.

ممنوع المشاركة في معرض دبي للطيران

في إشارة إلى تصاعد التوتر مع إسرائيل، قررت الإمارات الأسبوع الماضي منع شركات الدفاع الإسرائيلية من المشاركة في معرض دبي للطيران في نوفمبر(تشرين الثاني)، وفقًا لثلاثة مصادر. وأكد مصدران آخران، مسؤول إسرائيلي ومسؤول تنفيذي في صناعة الدفاع الإسرائيلية، هذا القرار.

صرحت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنها أُبلغت بالقرار، وصرح متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي بأن المناقشات بشأن مشاركة إسرائيل في المعرض التجاري، الذي يستمر أسبوعًا، وهو الحدث الرائد في مجال الطيران والدفاع في الإمارات، مستمرة.

بينما ذكرت التصريحات الرسمية أن القرار جاء لأسباب أمنية، زعم مسؤولون كبار في إسرائيل أن سبب الحظر هو الغارة الجوية الإسرائيلية على قطر التي استهدفت القيادة العليا لحماس، وفقًا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت آنذاك. وقد أعربت دول الخليج منذ ذلك الحين عن إدانتها للهجوم وتضامنها مع قطر.

وكانت نسيبة، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية، قد صرحت لصحيفة تايمز أوف إسرائيل ورويترز في 3 سبتمبر (أيلول) بأن أي ضم للضفة الغربية من شأنه أن يعرض اتفاقيات إبراهيم للخطر وينهي السعي إلى التكامل الإقليمي.

وسبق هذا التحذير الغارة الجوية الإسرائيلية على قطر الأسبوع الماضي، والتي استهدفت قادة حماس، وهو الهجوم الذي أدانه أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووصفه بأنه غادر.

وفي اجتماع طارئ للدول الإسلامية عقد في قطر ردا على الضربة، صدر بيان يحث الدول على مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل.

في إطار اتفاقيات إبراهيم، وعد نتانياهو بتأجيل ضم الضفة الغربية لأربع سنوات. لكن هذا الموعد النهائي انقضى، ويضغط بعض الوزراء الإسرائيليين الآن لاتخاذ إجراء.

تدهور العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بعد عام 2023

بعد ترسيخ العلاقات، أقامت الإمارات وإسرائيل علاقة وثيقة، ركزت على التعاون الاقتصادي والأمني ​​والاستخباراتي. وجاء ذلك بعد سنوات من الاتصالات السرية.

لكن الخلافات بدأت بالظهور بعد عودة نتانياهو إلى السلطة عام 2023 على رأس ما وُصفت بأنها الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وقد أدانت أبوظبي محاولات بن غفير المتكررة لتغيير الوضع الراهن للمسجد الأقصى، المعروف أيضًا باسم الحرم القدسي الشريف، للسماح لليهود بالصلاة فيه. يُعتبر هذا الموقع مقدسًا للمسلمين واليهود على حد سواء، وفي الوقت الحالي، يُسمح لغير المسلمين بزيارته دون الصلاة فيه.

وانتقدت الإمارات أيضا سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وعمليتها العسكرية في غزة، وأكدت أبو ظبي أن قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل ضروري لاستقرار المنطقة. وأعلن نتانياهو هذا الشهر أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدًا.