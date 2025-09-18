أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بمقتل اثنين أحدهما يبلغ من العمر 20 عاماً والثاني 60 عاماً، بعد عملية إطلاق نار وقعت على معبر اللنبي على الحدود التي تفصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

ووفقاً للتقارير الأولية، فقد ترجّل "مسلح من شاحنة مساعدات وصلت من الجانب الأردني، وأطلق النار، ثم طعن إسرائيليين كانوا في مكان الحادث، مشيرة إلى قتل منفّذ العملية".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن منفّذ العملية أردني الجنسية .. كما أن من بين الأمور التي يُجرى التحقق منها، احتمال أن يكون المنفّذ "جندياً" وصل على متن شاحنة للمساعدات الإنسانية.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، الخميس، إن الأردن يتابع ما يجري تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة.

كما أوقف الأردن حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين "بعد إغلاقه من الجانب الآخر"، وأهابت مديرية الأمن العام، بالمسافرين متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية رسمية وهي: معبر الشيخ حسين/نهر الأردن في شمال الأردن، وهو مخصص للسياح، ومعبر وادي عربة في الجنوب وهو مخصص للإسرائيليين، وجسر الملك حسين/اللنبي، الوحيد المخصص للفلسطينيين.

نستعرض هذه المعابر وأبرز المعلومات عنها.

معبر اللنبي/الكرامة

يربط معبر اللنبي/جسر الملك حسين "معبر الكرامة" الأردن بالضفة الغربية المحتلة، وهو المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى الأردن والعالم.

ويقع المعبر على الحدود الغربية للأردن ويبعد 60 كم عن العاصمة عمّان، وقرابة 5 كيلومترات عن مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

تدير المعبر سلطة المطارات الإسرائيلية ولا يحق للإسرائيليين المرور عبره.

ويُستخدم جسر الملك حسين من قبل المغادرين من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية حيث يتجه المسافر بعد جسر الملك حسين- من الجانب الأردني إلى المعبر الإسرائيلي (اللنبي) ويخضع لإجراءات تفتيش دقيقة، يليها المغادرة إلى الجانب الفلسطيني معبر (الكرامة) ومنه إلى الأراضي الفلسطينية.

وبحسب مديرية الأمن العام الأردنية، فإن "الفئات التي تستخدم جسر الملك حسين هم أبناء الضفة الغربية من حمَلة التصاريح والهويات وجوازات السفر الفلسطينية من حملة بطاقات الجسور الخضراء والزرقاء (أبناء قطاع غزة) والأردنيون من حمَلة التصاريح الإسرائيلية (لمّ الشمل) وجوازات السفر الأردنية الدائمة بأرقام وطنية ويحملون بطاقات إحصاءات جسور صفراء".

كما "يحق للأردنيين من حمَلة التأشيرات عند حصولهم على موافقات من دائرة المتابعة والتفتيش استخدام جسر الملك حسين بدلاً من المعابر الحدودية الأخرى التابعة لإدارة الإقامة والحدود".

و"يحق للهيئات الدبلوماسية وموظفي الأمم المتحدة والوفود الرسمية والمجموعات السياحية وحمَلة الجوازات الأجنبية وحمَلة تصاريح الزيارة إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية - العبور من خلال جسر الملك حسين".

سبب التسمية

بُني جسر الكرامة عام 1885، عندما كان الأردن وكذلك فلسطين تحت الحكم العثماني.

يُشار إلى أن المعبر كان قد سُمّي على اسم الجنرال إدموند آلانبي، القائد العسكري البريطاني في فلسطين بُعيد الحرب العالمية الأولى، لكنه حُوّر لاحقاً ليُعرف بمعبر اللنبي، وذلك قبل أن يُطلَق عليه فيما بعد اسم جسر الملك حسين.

وتختلف تسمية المعبر من مكان لآخر، حيث يعرف بـ"معبر الكرامة" بالتسمية الفلسطينية أو "جسر الملك الحسين" بالتسمية الأردنية أو "جسر اللنبي" بالتسمية الإسرائيلية.

الدخول ضمن مراحل

بمجرد دخول المسافرين الفلسطينيين إلى الأردن يجب المرور بثلاث محطات: الأولى نقطة المغادرة الفلسطينية بمدينة أريحا وتسمى "الاستراحة" وفيها يتم تسجيلهم ويستقلون حافلات فلسطينية إلى المحطة التالية، وهي نقطة العبور الإسرائيلية غربي نهر الأردن، ثم تقلّهم حافلات أردنية إلى المحطة الثالثة - نقطة الحدود الأردنية شرقي النهر.

ومنذ بنائه تعرّض الجسر للتدمير مرات عدة خاصة بين الأعوام 1946 وحتى 1967 خلال حرب الأيام الستة أو ما يعرف بحرب حزيران.

حوادث سابقة

Reuters معبر اللنبي/جسر الملك حسين "معبر الكرامة" عند الحدود الأردنية

سُجّلت في عام 2010 محاولة استهداف لدبلوماسيين إسرائيليين بعبوات ناسفة آنذاك في منطقة العدسية القريبة من المعبر.

وفي 2014، قُتل قاضٍ أردني برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر اللنبي.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، قتل مواطن أردني ثلاثة إسرائيليين في إطلاق النار قرب معبر اللنبي/جسر الملك حسين "معبر الكرامة" عند الحدود الأردنية.

وكشفت وزارة الداخلية الأردنية حينها، أن التحقيقات الأوليّة في الحادثة خلصت إلى أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان، وكان عبَر الجسر سائقاً لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة المحتلة.

معبر الشيخ حسين

يبعد جسر الشيخ حسين/المعبر الشمالي عن العاصمة عمّان مسافة 90 كم شمالاً، على مقربة من منطقة بحيرة طبريا.

ويسمح للمسافرين من غالبية الجنسيات بإصدار تأشيرات دخولهم على الحدود، ولا يحتاج المسافرون إلى تصريح مسبق، باستثناء بعض الجنسيات المحددة.

وبحسب إدارة الجسور في مديرية الأمن العام الأردنية، فقد جرى بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1994 افتتاح معبر وادي الأردن والذي يقع في منطقة الأغوار الشمالية على الضفة الشرقية لنهر الأردن ضمن حدود بلدية طبقة فحل، وبوشر العمل به بشكل رسمي بتاريخ الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 1994 - وذلك إثر توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة الأردنية وإسرائيل.

BBC

معبر وادي عربة

يبعد معبر وادي عربة/المعبر الجنوبي عن عمّان مسافة 324 كم إلى الجنوب، ويصل بين إيلات والعقبة عند البحر الأحمر.

كما يُطلق على المعبر اسم إسحاق رابين (والذي كان اسمه في الماضي معبر "العربا") وهو المعبر الحدودي الجنوبي الأقصى بين إسرائيل والأردن، ويقع على بُعد نحو 3 كم شمال مدينة إيلات.

يُستخدم المعبر للإسرائيليين وللسائحين الأجانب في العبور سيراً على الأقدام أو بالسيارة، كما يُستخدم معبراً للحمولة لنقل البضائع بين الدول.

وعلى إثر توقيع اتفاقية السلام ما بين الأردن وإسرائيل، تم بتاريخ الثامن من أغسطس/آب 1994 افتتاح معبر جنوب وادي عربة في موقعه الحالي إلى الشمال الغربي من مدينة العقبة - على بعد تسعة كيلو متر منها كنقطة عبور حدودية - وبدأ تشغيله بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 1994.