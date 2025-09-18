في ختام الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، عقد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مؤتمراً صحفياً مشتركاً تناول قضايا تتصدر الأجندة الدولية، من ملف الهجرة إلى الحربين في غزة وأوكرانيا.

المؤتمر الذي أُقيم وسط أجواء رسمية صارمة وخلفية من اللوحات التاريخية في قاعة المؤتمرات، شهد تبادل رسائل دبلوماسية مشبعة بالاختلافات السياسية، وإن اتفق الطرفان على بعض المبادئ العامة.

حرب غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية

Reuters

في ما يخص الحرب في غزة، اتفق ترامب وستارمر على ضرورة وقف القتال "فوراً"، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

لكنّ الخلاف الجوهري برز عند الحديث عن مستقبل الدولة الفلسطينية، حيث قال ترامب صراحة إنه لا يتفق مع خطط ستارمر للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، مضيفاً: "الأمر معقد، لكننا سننجزه، وسننجزه بشكل صحيح".

من جهته، بدا ستارمر أكثر التزاماً بمسار الاعتراف، وإن لم يُعلن عن توقيت واضح خلال المؤتمر، مشدداً على أن الحل لا يمكن أن يتم دون معالجة الجذور السياسية للنزاع.

كما سُئل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن سبب انتظاره مغادرة ترامب للبلاد قبل الإعلان المحتمل عن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية، وما إذا كان ذلك سيُعتبر "مكافأة لحماس"، ليرد ستارمر بقوله إن حماس "منظمة إرهابية"، ولا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل الحكم الفلسطيني.

وأثناء إجابته، قام ترامب بالتربيت على كتف ستارمر، قائلاً: "هذا جيد".

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن، واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سؤالًا من الصحفي البريطاني الشهير روبرت بيستون: "أنت الشخص الوحيد القادر على إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف تدمير مدينة غزة، ووقف تجويع الفلسطينيين وقتل المدنيين. إن لم يكن الآن، فمتى ستمارس هذه السلطة وتطلب منه التوقف؟".

ترامب، الذي بدا منزعجاً من صياغة السؤال، قاطع الصحفي بقوله: "هل تفهم ما حدث في 7 أكتوبر؟ كان ذلك أحد أسوأ الأيام في تاريخ البشرية".

وأكد ترامب أنه لا يستطيع نسيان ذلك اليوم، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس، وأضاف: "أريد أن تنتهي الحرب، لكن يجب أولاً استعادة الرهائن".

وعندما طُلب منه توضيح موقفه، وما إذا كان سيطلب من نتنياهو وقف الهجوم على غزة حال إطلاق سراح الرهائن، أجاب: "سيُساعد ذلك بالتأكيد. لكنني أريد عودة الرهائن جميعاً، ولا أريد إعادتهم بشكل مجزأ".

وأكد ستارمر أن حماس لا ترغب في حل الدولتين، ولا في السلام، ولا في وقف إطلاق النار في غزة، على حد قوله.

كما شدد على أن توقيت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لا علاقة له بزيارة ترامب الرسمية، مضيفاً أن كليهما (هو وترامب) يريدان "الوصول إلى حل أفضل بأفضل طريقة ممكنة".

قضايا الهجرة

ترامب، الذي لطالما اتخذ موقفاً صارماً من الهجرة، استهل حديثه باتهام الإدارات السابقة بالسماح لما وصفه بـ"تدفق ملايين الأشخاص إلى الولايات المتحدة دون رقابة". وأضاف: "لم أكن أحتمل أن أشاهد هذا. قلت لستارمر: لا يهم إن استخدمت الجيش أو أي وسيلة، المهم أن تسيطر".

وردّ ستارمر على نبرة ترامب بالدفاع عن سياسة بلاده، مشيراً إلى أن اتفاق "واحد مقابل واحد" الموقّع مع فرنسا بدأ يُظهر نتائجه، مضيفاً أن أول رحلة لإعادة مهاجر عبر القنال قد انطلقت بالفعل هذا الصباح.

أما بخصوص المملكة المتحدة، فقال: "قلت لرئيس الوزراء إنني سأوقف ذلك، ولا يهم إن استخدمت الجيش أو أي وسيلة أخرى".

وردّ ستارمر أن المملكة المتحدة أبرمت اتفاق "واحد مقابل واحد" مع فرنسا، مشيراً إلى أن طائرة قد أقلعت صباح اليوم لإعادة أحد المهاجرين في إطار هذا البرنامج.

Reuters مظاهرات في الولايات المتحدة ضد ترحيل المهاجرين

حرب أوكرانيا

أما بشأن الحرب المستمرة في أوكرانيا، فقد بدت مواقفهما متقاربة نوعاً ما.

ترامب، الذي سبق أن أعلن تفاؤله بإمكانية إنهاء الحرب بسرعة، أبدى نبرة ندم، قائلًا: "بوتين خيّب ظني... كنت أظن أن هذه واحدة من أسهل الحروب التي يمكن حلها، لكني كنت مخطئًا". وأضاف: "لا أندم على قمة ألاسكا مع بوتين، لكن الحرب لا تسير كما توقعت".

في المقابل، شدد ستارمر على ضرورة زيادة الضغط الدولي على الرئيس الروسي، معتبراً أن "تصرفاته الأخيرة لا تنم عن رغبة حقيقية في السلام".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية إنه يشعر بـ"واجب" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن النزاع ما كان ليقع أصلاً لو كان هو في السلطة في ذلك الوقت، وأشار حينها إلى أنه "قادر على إنهاء الحرب خلال 24 ساعة".

وفي ردّه على سؤال حول الخطوات التالية لإنهاء الحرب، كرر ترامب تصريحه السابقة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خيّب ظنه"، مضيفاً أن إدارته السابقة نجحت في إنهاء سبع حروب، معظمها - بحسب قوله - كانت "تُعتبر غير قابلة للحل".

وتابع ترامب: "آمل أن يكون هناك أخبار جيدة قريباً، لكن هذه الحرب لا تؤثر على الولايات المتحدة بشكل مباشر"، وأضاف: "أشعر أن عليّ التزاماً بإنهاء الحرب في أوكرانيا".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن هناك حاجة إلى مزيد من الضغط على بوتين، مشيراً إلى أن الأخير "لا يُظهر أي استعداد للتحرك إلا عندما يمارس ترامب ضغطاً فعلياً عليه".

Reuters

وقال ترامب يقول إن حكومته تحاول استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، موضحاً أن ذلك "قد يكون خبراً عاجلًا قصيراً"، مضيفاً أن "أحد الأسباب التي نريد من أجلها القاعدة هو أنها تبعد ساعة فقط عن المكان الذي تصنع فيه الصين أسلحتها النووية".

تجدر الإشارة إلى أن قاعدة باغرام بُنيت على يد الاتحاد السوفيتي في خمسينيات القرن الماضي، وأصبحت قاعدته الرئيسية في الثمانينيات أثناء احتلاله لأفغانستان.

وقد ورثت الولايات المتحدة القاعدة بعد إطاحتها بطالبان في عام 2001.

وكانت باغرام في حالة خراب بعد التخلي عنها، لكن الأمريكيين أعادوا بناءها، حتى توسّعت لتصل مساحتها إلى نحو 77 كيلومتراً مربعاً.

كما تم توقيع اتفاق يُعنى بتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة، والطاقة النووية المدنية.

وفي هذا الإطار، تعهّدت شركة نفيديا بنشر 120,000 وحدة معالجة رسومية (GPU) في بريطانيا، ضمن أكبر انتشار للشركة في أوروبا حتى الآن.