إيلاف من لندن: بوساطة قطرية، تم الإفراج من جانب حركة طالبان التي تحكم أفغانستان، عن زوجين بريطانيين مسنين كانت اعتقلتهما في وقت سابق من هذا العام.

اعتقلت وزارة الداخلية التابعة لطالبان بربري رينولدز (76 عاماً) وزوجها بيتر (80 عاماً) اللذان كانا يديران برنامج تدريب في أفغانستان في الأول من فبراير/شباط أثناء عودتهما إلى منزلهما في ولاية باميان.

وقد عاش الزوجان في أفغانستان لمدة 18 عاماً، وكان يمتلكان منظمة خيرية تُدعى "ريبلد" تقدم برامج تعليمية وتدريبية.

وكان الزوجان معاً منذ الستينيات وتزوجا في العاصمة الأفغانية عام 1970.

وفي شهر مارس/آذار، نُقِلا إلى سجن أمني مشدد في كابول حيث قادا فترة اعتقالهما دون توجيه اتهام إليهما.

وقد أُطلق سراحهما بأمان يوم الجمعة ونُقِلا إلى الدوحة.

امتنان

وقال السيد رينولدز: "نشعر بالامتنان الشديد". وأضافت زوجته: "لقد تعاملوا معنا باحترام كبير. ونحن متحمسون لرؤية أبنائنا".

واضافا: "نأمل العودة إلى أفغانستان إذا سمحت الظروف. فنحن مواطنان أفغانيان".

وقال ريتشارد ليندسي، المبعوث البريطاني الخاص إلى أفغانستان، إن سبب اعتقال الزوجين لا يزال "غير واضح".

واضاف إنهما "شعران بالارتياح الشديد للعودة إلى ديارهما وفرحان بالالتقاء بأسرتهما".

وقال ليندسي إن نصيحة الحكومة البريطانية للمسافرين إلى أفغانستان واضحة. "نوصي المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى أفغانستان". وقال: "هذا الوضع ما زال قائماً وسيبقى كذلك".

أما عبد القهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية لحكومة طالبان، فقد صرّح في بيان نشر على منصة إكس أن الزوجين "خرقا القانون الأفغاني" وأُطلق سراحهما من السجن بعد جلسة محاكمة.

ولم يذكر بلخي نوع المخالفة التي اتُهم بها الزوجان.

دور قطر

وقد ساهمت قطر، الدولة الغنية بالموارد الطبيعية في شبه الجزيرة العربية والتي توسطت في المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان قبل الانسحاب الأميركي، في إطلاق سراح رينولدز.

وأوضح مِردف علي القشوطي، القائم بأعمال سفارة قطر في كابول، أن المسؤولين القطريين حرصوا على توفير ظروف إقامة مريحة للزوجين خلال المفاوضات.

وقال مسؤول قطري لوكالة رويترز: "خلال فترة احتجازهما التي استمرت ثمانية أشهر، حيث كانا محتجزين بشكل منفصل، قدمت سفارة قطر في كابول لهما الدعم اللازم، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الطبيب وتوفير الأدوية والتواصل المنتظم مع أسرتهما".

وعلى صلة، قال هاميش فالكونر، وزير الشؤن الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان، في بيان: "عملت المملكة المتحدة بشكل مكثف منذ احتجازهما ووقفت إلى جانب أسرتهما طوال هذه الفترة".

وأضاف: "لعبت قطر دوراً أساسياً في هذه القضية، وأنا ممتن جداً لذلك".