إيلاف من لندن: شهد الفنان الكوميدي المصري "الساخر" باسم يوسف بنفسه كيف يمكن للحكومات أن تقمع السخرية السياسية. وقد وجه رسالة قصيرة هذا الأسبوع لمن يعيشون في عصر "القمع الترامبي" الذي يلاحق حرية التعبير: "أيها المواطنون الأميركيون، أهلاً بكم في عالمي".

في هجماته على أبرز الساخرين الأميركيين ، انضم الرئيس الأميركي إلى كوكبة من الزعماء غير الليبراليين والحساسين في مختلف أنحاء العالم الذين لا يتسامحون حتى مع النكتة.

كان الأميركي جيمي كيميل، آخر المستهدفين فيما يصفه النقاد بحملة إسكات الأصوات المعارضة، فقد تم منع برنامجه الحواري المسائي على قناة ABC بعد ضغوط حكومية أميركية. ويأتي هذا الإيقاف، بعد أسابيع من إلغاء شبكة CBS المنافسة برنامج ستيفن كولبير الساخر ، في أعقاب حملات قمع أخرى قادها ترامب على الإعلام والأوساط الأكاديمية.

أميركا أكثر استبداداً

يقول خصوم الرئيس الأميركي السياسيون إن تقلص مساحة حرية التعبير يُظهر أن أمريكا في عهد ترامب تتجه نحو الاستبداد. وقال السيناتور بيرني ساندرز، في حديثه لشبكة إم إس إن بي سي ، إن البلاد تسير في طريقها لتصبح أشبه بالأنظمة القمعية، وأضاف: "هذه مجرد خطوة أخرى إلى الأمام".

من مصر إلى الهند ، غالباً ما تنتهي الضحكات بالنسبة للممثلين الكوميديين مع تراجع الديمقراطية. ومن أشهر الكوميديين العالميين الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب بسبب سخريتهم السياسية هو باسم يوسف، الذي اكتسب شهرته لأول مرة من خلال برنامج تلفزيوني ينتقد النظام المصري.

باسم يوسف.. جون ستيوارت المصري

يُعرف باسم بلقب "جون ستيوارت المصري" في إشارة إلى مقدم البرامج الحوارية الأمريكي الذي استلهم منه (ويشبهه في الشكل)، يوسف هو جراح قلب سابق أصبح اسمًا مألوفًا.

لكن سخريته جعلته هدفًا لحكومتين متعارضتين. أُلقي القبض عليه أولًا في أبريل (نيسان) 2013، بتهمة إهانة الإسلام والرئيس المصري آنذاك. بعد أشهر، عندما أصبح السيسي رئيساً لمصر، اضطر يوسف إلى إلغاء برنامجه والسفر خارج البلاد.

قال يوسف إن نضاله كان ضد ثقافة مصر المحافظة المُفرطة بقدر ما كان ضد المناخ السياسي الذي لا يحب السخرية السياسية. وقال في مقابلة عام 2015: "لم تكن لدينا مساحة للسخرية في مصر. لقد حفرنا لأنفسنا مساحة خاصة بنا. كان علينا أن نناضل من أجلها".

ولأنه لا توجد منصة أو مساحة أو بنية تحتية لقبول هذا النوع من السخرية، فقد أُقصينا عمليًا... نحن نواجه أجيالًا من الناس لا يملكون هذا النوع من العقلية. لهذا السبب كانت معركة شاقة بالنسبة لنا.

الهند ليست أفضل حالاً

وكثيرا ما وجد الممثلون الكوميديون في أماكن أخرى أنفسهم منخرطين في الحماس القومي. وفي الهند ، التي لديها تاريخ من الخطاب العام الحيوي والحر نسبيا، يزعم منتقدو مودي أن المساحة المتاحة لانتقاد سياسات حكومته القومية اليمينية تتضاءل.

وأصبح الكوميديون وأماكن الكوميديا ​​هدفا للانتقادات بشكل متزايد منذ صعود حزبه الهندوسي بهاراتيا جاناتا (BJP)، الذي حكم البلاد لأكثر من عقد من الزمان.

احتجزت الشرطة كوميديًا مسلمًا لأسابيع عام 2021 بزعم إطلاقه نكاتًا بذيئة تُسيء إلى الآلهة الهندوسية، رغم أنه لم يُشارك قط في البرنامج. وواجه الكوميدي فير داس انتقادات لاذعة في وقت لاحق من العام نفسه، وقدّم مسؤولون من حزب بهاراتيا جاناتا بلاغات للشرطة بعد مونولوج تناول تناقضات البلاد بشأن حقوق المرأة والدين.

سجلت الشرطة في مومباي قضية جنائية ضد ممثل كوميدي في عام 2017 بسبب تغريدة لصورة مودي معدلة باستخدام فلتر الكلاب الشهير في سناب شات، مما منحه أنفًا وأذنين كلب.

روسياً أيضاً تكره السخرية السياسية

وقد ظهرت حالات مماثلة في روسيا، بما في ذلك الكوميدي الأذربيجاني والمواطن البيلاروسي إدراك ميرزاليزاده، الذي تم احتجازه لمدة 10 أيام ثم تم حظره من البلاد بسبب مزحة حول العنصرية العلنية في روسيا.

ويبدو أن الكوميديا ​​يمكن أن ينظر إليها من قبل البعض على أنها جريمة عابرة للحدود الوطنية، فقد طلبت الحكومة التركية محاكمة كوميدي ألماني عام 2016 لإلقائه قصيدة ساخرة عن رئيسها. في برنامج تلفزيوني عُرض على قناة ZDF الألمانية الرسمية، جلس يان بومرمان أمام علم تركي تحت صورة صغيرة مؤطرة لرجب طيب أردوغان ، متلوًا قصيدة اتهمت الرئيس بقمع الأقليات و"الإساءة للأكراد".

محامي أردوغان يتحرك

وكان محامي أردوغان، مايكل هوبرتوس فون شبرينجر، يريد فرض حظر كامل على القصيدة، وتعرضت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية في ذلك الوقت، لانتقادات واسعة النطاق بسبب ما بدا أنها تستسلم لمطالب أنقرة.

قال بومرمان آنذاك إنه شعر بأن ميركل "قطعتني إلى شرائح وقدمتني كشاي" لأردوغان، وأنها تُخاطر بانتهاك حرية التعبير في ألمانيا . أُسقطت التهم الموجهة إليه لاحقًا ، وحظي بحماية الشرطة.

جيمي كيميل

