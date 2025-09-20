إيلاف من القدس: طالبت قطر إسرائيل بالاعتذار عن الغارة على قادة حماس في الدوحة والعودة إلى طاولة الوساطة للتفاوض على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع حماس، بحسب ما قاله مصدران مطلعان على المطالب لشبكة N12 الإسرائيلية يوم السبت.

الدوحة، حليفة حماس والولايات المتحدة، كانت الوسيط الرئيسي بين حماس وإسرائيل. وقد أدت الاتفاقات السابقة، وعمليات تحرير الرهائن، وتحديد هوية رفاتهم في غزة، إلى احتجاز 48 إسرائيليًا في غزة من أصل 251 شخصًا اختُطفوا في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

أقرت إدارة ترامب بصعوبة إبرام صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن دون تدخل الدوحة. ومع ذلك، أعربت قطر عن استيائها العميق من إسرائيل عقب غارة جوية استهدفت عاصمتها في وقت سابق من هذا الشهر. استهدفت إسرائيل قادة حماس بعد أشهر من تعثر المحادثات.

في انتظار اعتذار

وأضاف المصدر أن قطر ستبدي مرونة في صيغة الاعتذار الذي تطلبه من ل أبيب، مشيرة إلى أنها اعترفت بأن مثل هذه الخطوة لن تحظى بشعبية بين حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. ولم يتضح بعد ما إذا كان الاعتذار سيؤثر على قرار الدوحة مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الدولية بسبب الضربة أم لا.