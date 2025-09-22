إيلاف من لندن: نظمت البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة حفلًا خاصًا يوم الاثنين، شمل رفع علم فلسطين في لندن، وذلك في اليوم التالي لإعلان بريطانيا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين.

وكانت بريطانيا انضمت يوم الأحد إلى دول أخرى مثل أستراليا وكندا في الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، وذلك قبل انعقاد جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن تتناول معاناة الشعب الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأقيم حفل رفع العلم أمام مقر البعثة الفلسطينية في وسط لندن، احتفالاً بتحويلها إلى سفارة فلسطين في المملكة المتحدة.

وستصبح البعثة الفلسطينية في حي هامرسيث في غرب لندن سفارة بعد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين.

وقال حسام زملط، رئيس البعثة الفلسطينية: "نحن هنا اليوم أمام مقر البعثة الفلسطينية في لندن للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية".

وأضاف: "في نفس المدينة التي صدر فيها إعلان بلفور، وبعد أكثر من قرن من النفي والتهجير والإبادة، اتخذت الحكومة البريطانية أخيراً الخطوة التي طال انتظارها بالاعتراف بدولة فلسطين".

وتابع زملط، وهو يرفع لوحة، وسط تصفيق الحضور: "بعد إتمام بعض الإجراءات القانونية والإدارية، سيتم تركيب هذه اللوحة التي تحمل اسم 'سفارة دولة فلسطين' على جدار هذا المبنى".

وأكد أن هذه اللحظة "ليست تخص فلسطين وحدها، بل تتعلق أيضاً ببريطانيا وبتعهد الحكومة البريطانية".

وقال: "إنها تعني إنهاء إنكار الحق الفلسطيني في الحرية والتقرير عن مصيره، والاعتراف بالظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني. سادتي، فلسطين موجودة، وكانت موجودة وستبقى موجودة".