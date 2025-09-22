إيلاف من القاهرة: في تطور جديد للحرب الدائرة في غزة، كشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، الإثنين، أن حركة حماس صاغت رسالة شخصية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تطلب فيها تدخله لضمان هدنة مؤقتة في قطاع غزة لمدة 60 يوما، مقابل اطلاق سراح نصف الرهائن (عددهم الإجمالي 48 في الوقت الراهن)، حيث يتولى الرئيس الأميركي شخصياً ملف الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وأكد مصدر آخر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الرسالة لا تزال حاليا لدى قطر، التي تعتزم تسليمها إلى ترامب في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وكان مسؤول فلسطيني مطلع أكد لوكالة "فرانس برس"، أن وفد حركة حماس الموجود في القاهرة تسلم مقترحا جديدا من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولم يتم إرسال الرسالة التي تحتوي على الاقتراح إلى ترامب بعد، ولكن تم الإبلاغ عنها أيضًا من قبل كبير المراسلين الأجانب في قناة فوكس نيوز، تري ينغست.

وتشير الرسالة إلى أنه طالما استمرت المفاوضات من أجل إنهاء الحرب بشكل دائم، فإن وقف إطلاق النار سيستمر.