إيلاف من لندن: انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، سياسة الهجرة في أوروبا بشكل عام وفي بريطانيا بشكل خاص.

وأشار ترامب إلى أن "لندن تريد التحول إلى الشريعة الإسلامية"، في تلميح إلى ازدياد عدد المسلمين هناك.

وأضاف ترامب: "الآن يريدون التحول إلى الشريعة الإسلامية، ولكنكم تقيمون في بلد آخر مختلف. لا يمكنكم فعل ذلك".

This is entirely false. London Mayor Sadiq Khan is politically moderate and has never ever called for Sharia law.



This is Islamophobic propaghanda and bigotry. pic.twitter.com/j5ZKkJ2uFA — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) September 23, 2025

وفي وقت سابق، تعهد زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج بوقف إصدار تصاريح الإقامة للمهاجرين إذا فاز في الانتخابات.

ويشار إلى أن عدد المسلمين في لندن، يبلغ ما يقارب مليون شخص، ويشكلون ثاني أكبر مجموعة دينية في المدينة بعد المسيحيين، ويتركز معظمهم في أحياء شرق لندن مثل تاور هاملتس ونيوهام وريدبريدج.

والملاحظ أن غالبيتهم من أصول متنوعة تشمل بشكل رئيسي الباكستانيين والبنغال والهنود، بالإضافة إلى مجموعات أصغر من بلدان مثل اليمن والصومال وتركيا.

في مايو (آيار) عام 2016، فاز صادق خان (من مواليد عام 1970 وهو سياسي بريطاني من أصل باكستاني) بمنصب عمدة لندن عن حزب العمال ليكون أول بريطاني مسلم يتسلم منصب عمدة مدينة لندن في بريطانيا.