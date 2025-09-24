أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيّرة أطلقت من اليمن استهدفت مدينة إيلات، بينما يقول جهاز الإسعاف الإسرائيلي إنها تسببت في جرح خمسة أشخاص على الأقل.

وأوضح بيان للجيش العسكري بأن الطائرة المسيرة "سقطت في منطقة إيلات" على ساحل البحر الأحمر بعد أن فشلت الدفاعات الجوية في اعتراضها.

وبعد لحظات من الحادث، أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داوود الحمراء) بارتفاع عدد جرحى سقوط طائرة مسيّرة في مدينة إيلات إلى 20 شخصا، بينهم رجلان في الستينيات من عمرهما وُصفت حالتهما بالخطيرة، ومصاب آخر في حالة متوسطة، فيما أُصيب 17 آخرون بجروح طفيفة نتيجة سقوط شظايا.

بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحادث تسبب في إصابة 24 شخصاً، مشيرة إلى أن هذه ثاني طائرة مُسيّرة تستهدف إيلات خلال أسبوع.

ونقلت هيئة البث عن الجيش الإسرائيل أن قواته حاولت "اعتراض الطائرة"، مشيرة إلى أن خبراء المتفجرات يعملون على تحديد ما إذا كانت الشظايا المنتشرة في المنطقة من صاروخ اعتراضي أم من الطائرة التي سقطت.

كما نشرت صفحات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قالت إنها للمسيرة وهي تحلّق على ارتفاع منخفض قبل لحظات من سقوطها.

كما انتشرت مقاطع فيديو أخرى للحظة سقوط الطائرة على منتجع سياحي، وهو ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ولم يتسنى لبي بي سي التحقق من صحة الفيديوهات بشكل مستقل.

وفيما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الطائرة انطلقت من اليمن، إلا أن جماعة الحوثي اليمنية لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق المسيرة.