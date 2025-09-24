إيلاف من الرباط: دخلت القناة التلفزيونية الرسمية للمملكة المغربية عالم الذكاء الاصطناعي، وذلك بتخصيص قسم إخباري خاص بهذا الذكاء غير التقليدي على منصتها الرقمية الإخبارية SNRTnews.

وجرى تنزيل هذا الإجراء، بحسب بيان للقناة، انسجاما مع التوجه الإعلامي الرقمي الجديد، الكفيل بتعزز مكانة الإعلام العمومي المغربي كقاطرة لتطوير المشهد المسموع والمرئي الوطني، إذ أوضحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أن هذه المبادرة تترجم "استراتيجيتها للتحول الرقمي، وإرساء التكامل بين البث المسموع والمرئي الكلاسيكي والوسائط الرقمية الجديدة"، مشيرة إلى أن قسم "ذكاء اصطناعي" هو الأول من نوعه في المغرب، وسيعتمد على أحدث التقنيات لتطوير تجربة إعلامية حديثة ومتكاملة.

وبتوجيهات من الرئيس المدير العام للشركة، فيصل العرايشي، تراهن SNRTnews على إدماج الابتكار التكنولوجي في صلب عملها، من خلال تحسين جودة المحتوى وجعله أكثر قدرة على التكيف مع تطلعات الجمهور المتزايدة، بما يمنح الإعلام العمومي الوطني دفعة جديدة نحو الريادة في الفضاء الرقمي.

ويعتمد هذا الركن الجديد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج، وتحرير، وتصنيف الأخبار، مما يتيح سرعة ودقة أكبر في تقديم المعلومة، مع تغطية شاملة للأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة، وتحليلها من مصادر متعددة مع التحقق الفوري من مصداقيتها.

كما يقدم قسم "ذكاء اصطناعي" مقالات وتقارير إخبارية يتم تحريرها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع مراجعة بشرية دقيقة، إلى جانب فضاء للنقاش العمومي حول القضايا الأخلاقية المرتبطة بهذه التكنولوجيا، مثل تأثيرها على سوق العمل، وعلاقتها بالإعلام، وانعكاساتها على أنماط تفاعل الجمهور.

وتؤكد الشركة الوطنية أن هذه الخطوة ستتيح تقديم الأخبار بشكل أسرع وأكثر تفاعلية، مع فتح المجال أمام ابتكار طرق جديدة للتواصل مع الجمهور عبر محتوى ثري ومتجدد، يستجيب لمتطلبات العصر الرقمي ويمنح المستخدمين أدوات أذكى لفهم القضايا الوطنية والدولية.

وتعهدت SNRTnews بجعل الذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز جودة ومصداقية المحتوى، وليس بديلاً عن العنصر البشري، حيث سيظل الصحفي حاضراً كضامن للمهنية والموضوعية.