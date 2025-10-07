إيلاف من الرباط: فتح الاتحاد الإفريقي لشباب القارة السمراء، البالغ عدد دولها 54 دولة، باب المشاركة في صناعة القرار وامتلاك آليات العمل الإفريقي المشترك، تعبيرا من الاتحاد الافريقي عن الإرادة المشتركة لبناء إفريقيا موحدة ومندمجة يقودها شبابها.

وتأتي مذكرة التفاهم التي وقعها كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، ورئيس الاتحاد الإفريقي للشباب، ديالا موموني، الإثنين بأديس أبابا، لتعترف بالدور المحوري للاتحاد الإفريقي للشباب باعتباره الممثل الرسمي للشباب في الدول الإفريقية الـ54، والذي سيُعتبر الشريك المميز للاتحاد الإفريقي في ما يتعلق بتعزيز حقوق الشباب، وتمكينهم، وتعزيز مساهمتهم في تنمية القارة.

ومنذ إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب في الرباط (عاصمة المغرب)، وبفضل دعم الحكومة المغربية، تماشيا مع الرؤية الإفريقية التضامنية والموحدة للملك محمد السادس، شهدت هذه المنظمة دينامية متجددة تجسدت في تنظيم العديد من الأنشطة لفائدة الشباب المغربي والإفريقي بكل من مراكش، والرباط، وأديس أبابا، وأكرا، ولواندا، وبرازافيل، وواغادوغو، وكمبالا وغيرها.

وحرص محمد علي يوسف، في كلمة له خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم، على تهنئة المغرب لاستضافته المتميزة لمقر الاتحاد الإفريقي للشباب، مما يعكس التزامه القوي والدائم تجاه قضايا الشباب الإفريقي ومصالحهم، معبرا عن التزامه الشخصي وكذا التزام مفوضية الاتحاد الإفريقي بالسهر على إنجاح هذا التعاون بما يخدم أكبر ثروة تملكها إفريقيا، وهي شبابها.

وقال إن "هذا اليوم يشكل محطة تاريخية في مسعانا الجماعي لوضع الشباب الإفريقي في صلب تنمية قارتنا"، مبرزا أن توقيع هذه الوثيقة لا يُعد مجرد إجراء شكلي، بل هو التزام رسمي من مفوضية الاتحاد الإفريقي بالوقوف إلى جانب الاتحاد الإفريقي للشباب من أجل النهوض بطموحات وتعزيز حقوق وريادة الشباب الإفريقي.

وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد يعترف منذ فترة طويلة بالاتحاد الإفريقي للشباب كهيئة تنسيق قارية لمنظمات الشباب، معتبرا أن مذكرة التفاهم هذه تضفي معنى جديد على هذا الاعتراف. وأضاف "بفضل هذه المذكرة، نشرع في عملية إعادة إحياء وإصلاح وتقوية هذه المنظمة، حتى تصبح صوتا حقيقيا وفعالا للشباب الإفريقي من كافة أنحاء العالم".

من جانبه، أبرز موموني التزام الاتحاد الإفريقي للشباب بالعمل في تآزر مع الاتحاد الإفريقي، ومع جميع الفاعلين في قطاع الشباب، من أجل ترجمة تطلعات الشباب الإفريقي إلى أعمال ملموسة تُفضي إلى التقدم والسلام والوحدة.

وجرى حفل توقيع هذه الشراكة بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، ومدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، محمد أوزيان. كما حضر هذا الحفل كل من الكاتب العام، ويسيشونغ بنينغ أحمد، والمديرة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، للشباب إيمان بنلمليح.