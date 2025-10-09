إيلاف من أوسلو (النرويج): عقدت لجنة نوبل النرويجية، التي تمنح جائزة نوبل للسلام المرموقة، اجتماعها الأخير يوم الاثنين، حسبما أعلن معهد نوبل يوم الخميس، قبل يوم من الإعلان عن الفائز بالجائزة لعام 2025.

وهذا يعني أن القرار بشأن الحائز أو الحائزين على الجائزة اتخذ قبل إبرام اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، والذي تضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وسط الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.

تم التوصل إلى الاتفاق، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة رئيسية نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، تحت ضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يخف حقيقة اعتقاده بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام، وهو الاقتراح الذي يدعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ وزعيم المعارضة يائير لابيد.

الحسم حدث يوم الإثنين؟

وقال المتحدث باسم معهد نوبل النرويجي إريك آشايم لوكالة فرانس برس إن "الاجتماع الأخير للجنة نوبل عقد يوم الاثنين".

تتكون لجنة نوبل من خمسة أعضاء، وتتخذ قرارها عادة قبل عدة أيام أو حتى أسابيع من الإعلان عن الجائزة، وتجتمع مرة أخيرة في الفترة التي تسبق الإعلان الرسمي. وأضاف آشايم "تم وضع اللمسات الأخيرة يوم الاثنين، لكننا لا نكشف أبدًا عن موعد اتخاذ لجنة نوبل قرارها".

وأوضح أنه لن يتم جدولة أي اجتماعات أخرى للجنة قبل الكشف عن اسم الحائز على الجائزة يوم الجمعة عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت إسرائيل (0900 بتوقيت جرينتش).

وقال "سيكون هناك فائز بالجائزة هذا العام"، في حين تكهن بعض الخبراء بأن لجنة نوبل - بسبب الوضع الجيوسياسي المتدهور - قد تمتنع عن منح الجائزة.

إهانة لأميركا

وقد زعم ترامب مرارا وتكرارا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) أنه يستحق الموافقة على توليه المنصب، مدعيا أنه لعب دورا في حل العديد من الصراعات. وقال مؤخرا إن عدم حصوله على الجائزة سيكون بمثابة "إهانة كبيرة" للولايات المتحدة.

وقال المؤرخ أسلي سفين، المتخصص في جائزة نوبل، لوكالة فرانس برس، إن الاتفاق بين إسرائيل وحماس "ليس له أي تأثير على الإطلاق" على اختيار الحائز على جائزة نوبل لعام 2025 لأن "لجنة نوبل اتخذت قرارها بالفعل".

قال: "لن يفوز ترامب بالجائزة هذا العام. أنا متأكد تمامًا من ذلك".

وأكد أن الرئيس الأميركي أعطى نتانياهو منذ فترة طويلة حرية التصرف في قصف غزة، كما قدم مساعدات عسكرية كبيرة لإسرائيل.

يذكر أنه خلال هذا العام، تم ترشيح 338 فردًا ومنظمة لجائزة السلام، والتي تم منحها في عام 2024 إلى منظمة نيهون هيدانكيو، وهي مجموعة من الناجين من قصف هيروشيما وناجازاكي الذين يحاربون الأسلحة النووية.