إيلاف من القدس: نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، ما أوردته "بوليتيكو" الأميركية، والتي زعمت أن البيت الأبيض هو من كتب سيناريو الإعتذار الإسرائيلي الموجه من نتانياهو لرئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مكالمة هاتفية ثلاثية بتاريخ 29 سبتمبر (أيلول) الماضي .

"هذه أخبار كاذبة"، وفقاً لما ورد عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأكد مكتب نتانياهو أن كلمات نتانياهو للاعتذار عن الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة "اختارها رئيس الوزراء بالتشاور مع فريقه المهني فقط".

وذكرت بوليتيكو أن اعتذار نتانياهو قد تمت صياغته من جانب البيت الأبيض بمشاركة قطرية، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على المكالمة، والتي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، وفقاً لما نقلته "جيروزاليم بوست" عن المصدر الأميركي.

وزعمت المصادر ذاتها أن "محاوراً قطرياً قوياً وحليفاً وثيقاً" لرئيس الوزراء القطري كان حاضراً أثناء المكالمة "لضمان عدم انحراف نتانياهو علناً عن الرواية التي أعدها البيت الأبيض للأحداث".

هل كان ممثل قطر حاضرا أثناء المكالمة الهاتفية؟

وتطرق مكتب رئيس الوزراء أيضا إلى التقارير التي تفيد بأن ممثلا قطريا كان حاضرا خلال اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأضاف مكتب نتانياهو أنه "كان حاضرا فقط خلال المحادثة" مع رئيس الوزراء القطري، و"لم يكن له أي اتصال مع الفريق الإسرائيلي". وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه كان حاضرا "بناء على دعوة من الفريق الأميركي".