إيلاف من واشنطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بأن "أحدا لن يجبر على مغادرة" غزة، مكررا وعدا تضمنته "خطته للسلام" التي وافقت إسرائيل وحماس على مرحلتها الأولى.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي حيث استقبل الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب إن "أحدا لن يجبر على المغادرة، بل العكس هو الصحيح".

وأضاف ترامب: "أعتزم التوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد". وشدد الرئيس الأميركي على أن "الشرق الأوسط سيكون عظيما بعد سنة من الآن".

وتابع قائلا: "سيعود الرهائن الإثنين أو الثلاثاء. سأكون هناك على الأرجح. آمل بأن أكون هناك. نخطط للمغادرة في وقت ما يوم الأحد وأتطلع لذلك".

وأعلنت إسرائيل الخميس أن جميع الأطراف المعنية وقعت في مصر على المسودة النهائية للاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب بشأن غزة، ما يشكّل محطة أساسية باتجاه إنهاء الحرب المستمرة منذ سنتين في القطاع الفلسطيني المُحاصر والمدمر والتي أوقعت عشرات آلاف القتلى وخلّفت كارثة إنسانية، وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان لصحافيين بعد ظهر الخميس "تم توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى هذا الصباح في مصر من جميع الأطراف لإطلاق سراح جميع الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت بدرسيان لوكالة فرانس برس أنه "سيُفرج عن جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة كحد أقصى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أي بحلول يوم الإثنين".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إطلاق سراح الرهائن "يجب أن يضع حدا للحرب".

ومن المفترض أن يصادق المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل على الاتفاق، بحسب المتحدثة باسم الحكومة التي لفتت إلى أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا "في غضون 24 ساعة" بعد المصادقة عليه.