إيلاف من القاهرة: أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب من مناطق سكنية في مدينة غزة.

فيما أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن اللواء السابع في الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب من غزة. إلى ذلك أشارت وسائل إعلامية إلى أن الفرقة «36» فرقة جولاني بدأت بالانسحاب من قطاع غزة.

بينما نوهت وسائل إعلامية إلى أن آليات تابعة للجيش الإسرائيلي بدأت بالانسحاب باتجاه الخط الأصفر في غزة. وأكدت وسائل إعلامية بدء عودة النازحين لتفقد منازلهم المدمرة في مخيم الشاطئ الشمالي. مؤكدة انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم الشاطئ الشمالي في غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها أقرت فجر الجمعة المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة والتي تنص خصوصاً على إطلاق حماس جميع الرهائن المحتجزين في القطاع، أحياء وأمواتاً، وإفراج إسرائيل عن معتقلين وأسرى فلسطينيين، ووقف إطلاق النار وإدخال مساعدات للقطاع المدمر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان: إن «الحكومة وافقت للتو على إطار عمل لإطلاق سراح جميع الرهائن - سواء كانوا أحياء أو أمواتاً».

ويشكل إقرار الاتفاق محطة أساسية باتجاه إنهاء الحرب المستمرة منذ سنتين في القطاع الفلسطيني المُحاصر والمدمر والتي أوقعت عشرات آلاف القتلى وخلّفت كارثة إنسانية في غزّة. وبحسب المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان فإنّ «الاتفاق لن يدخل حيّز التنفيذ إلا في غضون 24 ساعة من المصادقة عليه».

وأوضحت المتحدثة أنه يتعيّن على حماس بموجب الاتفاق أن «تُفرج عن جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة كحد أقصى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أي بحلول يوم الاثنين».

وأضافت أنه في غضون 24 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ستنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي تنتشر فيها، «لكنها ستبقي سيطرتها على 53% من أراضي قطاع غزة».