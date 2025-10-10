إيلاف من لندن: رفضت وزير الخارجية البريطانية إيفيت كوبر يرفض التصريح باستحقاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام.

ليس سراً أن دونالد ترامب يتوق بشدة لنيل جائزة نوبل للسلام، بل إنه يضغط على العالم للحصول عليها. وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار، كرر حجته بأنه يستحقها.

وسُئلت وزيرة الخارجية البريطانية، صباح الجمعة، عما إذا كانت تعتقد أنه يستحقها، لكنها تهربت من الإجابة مراراً.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية لقناة LBC: "أؤيد بشدة العمل الذي يقوم به الرئيس ترامب". وأضافت: "إنها عملية مستقلة. لن أتدخل في شأنها".

وأضافت أيضاً أن هناك مناقشات حول تطبيق وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة من اتفاق الحكومة الإسرائيلية، وعودة الرهائن خلال 72 ساعة، لكن حكومة المملكة المتحدة تأمل أن يحدث ذلك في وقت أقرب.

حلم ضاع

يذكر أن حلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضاع بعدما منحت جائزة نوبل للسلام إلى الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

فقد فازت زعيمة المعارضة الفنزويلية بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، وبررت لجنة نوبل النرويجية ذلك "بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي".

