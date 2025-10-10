إيلاف من أوسلو: من المقرر أن تعلن لجنة نوبل النرويجية عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 في الساعة 11 صباح اليوم (الجمعة) بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش) في أوسلو.

يتنافس هذا العام 338 مرشحًا على جائزة السلام، من بينهم 244 فردًا و94 منظمة. ويزيد العدد الإجمالي بـ 52 مرشحًا عن العام الماضي.

سيتم تقديم جوائز نوبل رسميًا للفائزين في حفل يقام في 10 ديسمبر، وهو الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل، الصناعي السويدي الذي أسس الجائزة.

على عكس جميع جوائز نوبل الأخرى، والتي يتم منحها تقليديا في ستوكهولم، يتم تقديم جائزة السلام في أوسلو.

وتحمل كل جائزة مكافأة نقدية قدرها 11 مليون كرونة سويدية، وهو ما يعادل مليون يورو أو 1.15 مليون دولار.

هذا الأسبوع ، تم الإعلان عن أسماء الفائزين في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب . وسيُختتم أسبوع نوبل يوم الاثنين بالإعلان عن جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية .

كيف تعمل ترشيحات جائزة نوبل؟

لا تعلن اللجان التي تمنح جوائز نوبل عن الترشيحات، كما أن قوانين نوبل تحظر على القضاة مناقشة مداولاتهم لمدة خمسين عاماً. ومع ذلك، قد يختار القائمون على الترشيح جعل توصياتهم علنية.

لا يمكن للأشخاص ترشيح أنفسهم، على الرغم من أنه يمكن ترشيحهم عدة مرات من قبل الآخرين، بما في ذلك أعضاء لجنة كل جائزة.

لجنة جائزة نوبل للسلام هي اللجنة الوحيدة التي تعترف بانتظام بالإنجازات التي تحققت في العام السابق. وبحسب وكالة فرانس برس، عقد أعضاء اللجنة الخمسة اجتماعهم الأخير اليوم الاثنين، حيث انتهوا من إعداد البيان الذي يشرح اختيارهم، والذي عادة ما يصدر قبل عدة أيام من الاجتماع النهائي.

ترامب يتطلع بقوة إلى جائزة نوبل للسلام

تقليديا، لا يعرف الجمهور هويات المرشحين لجائزة نوبل. ومع ذلك، فقد ادعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا وتكرارا أنه يستحق الجائزة لحل النزاعات التي تتراوح من تلك بين باكستان والهند إلى تلك بين أرمينيا وأذربيجان.

يوم الخميس، سألت وكالة فرانس برس ترامب عن توقعاته بشأن فرص فوزه بجائزة نوبل للسلام. فأجاب: "لا أعرف حقًا ما سيفعلونه. لكنني أعرف أن أحدًا في التاريخ لم يحسم ثماني حروب في غضون تسعة أشهر".

"لقد أوقفت ثماني حروب. وهذا لم يحدث من قبل"، كما ادعى، مضيفًا أن غزة كانت "الأكبر على الإطلاق".

وقد وفر اقتراح ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة الإطار لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ، مما لفت المزيد من الاهتمام إلى مسعاه للحصول على الجائزة.

لماذا أصبح دونالد ترامب مهووسًا بالجائزة؟

مع بقاء ساعات حتى الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لهذا العام ، يستعد السياسيون النرويجيون للتداعيات المحتملة على العلاقات بين الولايات المتحدة والنرويج إذا لم يتم منحها لدونالد ترامب، وفقاً لتقرير "الغارديان".

قالت لجنة نوبل النرويجية يوم الخميس إنها توصلت إلى قرار بشأن من سيتم تسميته الحائز على جائزة السلام لعام 2025 يوم الاثنين، قبل عدة أيام من موافقة إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة.

وبالنظر إلى الإطار الزمني وتكوين اللجنة المستقلة المكونة من خمسة أعضاء، يعتقد معظم خبراء نوبل والمراقبين النرويجيين أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن يحصل ترامب على الجائزة، مما أدى إلى مخاوف في البلاد بشأن كيفية رد فعله في حالة تجاهله علناً.

قالت كيرستي بيرجستو، زعيمة حزب اليسار الاشتراكي النرويجي والمتحدثة باسمه في مجال السياسة الخارجية، إن أوسلو يجب أن تكون "مستعدة لأي شيء".

وقالت بيرجستو لصحيفة الغارديان: "دونالد ترامب يقود الولايات المتحدة في اتجاه متطرف، فهو يهاجم حرية التعبير، ويسمح للشرطة السرية المقنعة باختطاف الناس في وضح النهار، ويشن حملة قمع على المؤسسات والمحاكم. عندما يكون الرئيس متقلبًا ومستبدًا إلى هذا الحد، علينا بالطبع أن نكون مستعدين لأي شيء".

نوبل مستقلة ولا علاقة للنرويج بها

لجنة نوبل هيئة مستقلة، وليس للحكومة النرويجية أي دور في تحديد الجوائز. لكنني لست متأكدًا من أن ترامب يعلم ذلك. علينا أن نكون مستعدين لأي شيء منه.

لطالما أعرب ترامب بصراحة عن اعتقاده بأنه يستحق الحصول على جائزة السلام، وهو شرف مُنح سابقًا لأحد أسلافه الرئاسيين، باراك أوباما ، في عام 2009 لـ"جهوده غير العادية في تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب".

في يوليو (تموز)، ورد أن ترامب اتصل بوزير المالية النرويجي والأمين العام السابق لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ليستفسر عن جائزة نوبل. وفي الأمم المتحدة الشهر الماضي، ادعى ترامب أنه أوقف سبع "حروب لا نهاية لها"، قائلاً لقادة العالم: "الجميع يقول إنني أستحق جائزة نوبل للسلام".

وقال أريلد هيرمستاد، زعيم حزب الخضر النرويجي، إن استقلال لجنة نوبل هو ما يعطي الجائزة مصداقيتها.

وتابع: "تُكتسب جوائز السلام بالالتزام المستمر، لا من خلال نوبات الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا بالترهيب". وأضاف: "من الجيد أن ترامب دعم اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس. أي خطوة نحو إنهاء المعاناة في غزة موضع ترحيب. لكن مساهمة متأخرة واحدة لا تُمحى سنوات من العنف والانقسام".

القرار تم اتخاذه الإثنين

وقال كريستيان بيرج هاربفيكين مدير معهد نوبل النرويجي إن القرار تم اتخاذه بشكل نهائي في الاجتماع الأخير للجنة نوبل يوم الاثنين. وقال هاربفيكين إن القرارات كانت غير سياسية، على الرغم من أن تعيين أعضاء اللجنة من قبل البرلمان النرويجي وفقًا لوصية ألفريد نوبل، الذي ورث الأموال لتمويل الجوائز التي تحمل اسمه، قد يعقد هذا الانطباع.

أعلم من تجربتي الشخصية أن اللجنة تعمل باستقلالية تامة. لكن ألفريد نوبل صعّب الأمر علينا بكتابة وصيته التي تُلزم البرلمان بتعيينها. وهذا، للأسف، أمرٌ غير قابل للتفاوض.

وتوقع الكاتب الصحفي والمحلل هارالد ستانجيل أن الرد من جانب ترامب - إذا جاء - قد يأخذ شكل فرض رسوم جمركية، أو مطالب بزيادة مساهمات حلف شمال الأطلسي، أو حتى إعلان النرويج عدوا.

قال: "ترامب لا يُمكن التنبؤ بتصرفاته. لا أريد استخدام كلمة "خوف"، لكن هناك شعور بأن الوضع قد يكون صعبًا. من الصعب جدًا شرح استقلالية اللجنة تمامًا لدونالد ترامب أو للعديد من دول العالم، لأنهم لا يحترمون هذا النوع من الاستقلال". وقال إنه إذا فاز ترامب، فسيكون ذلك "أكبر مفاجأة في تاريخ جائزة نوبل للسلام".

وتعتقد نينا جرايجر، مديرة معهد أبحاث السلام في أوسلو، أن المرشحين الأكثر احتمالا للفوز بجائزة السلام لهذا العام هم غرف الاستجابة للطوارئ في السودان، ولجنة حماية الصحفيين، والرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية.

وقال جريجر: "في حين يستحق ترامب الثناء بوضوح على جهوده لإنهاء الحرب في غزة، فإنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان اقتراح السلام سيتم تنفيذه وسيؤدي إلى سلام دائم".

"إن انسحاب ترامب من المؤسسات الدولية، ورغبته في الاستيلاء على غرينلاند من مملكة الدنمارك، حليفة الناتو، فضلاً عن الانتهاكات للحقوق الديمقراطية الأساسية داخل بلاده، لا تتوافق بشكل جيد مع إرادة نوبل."