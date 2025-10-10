إيلاف من لندن: استخدمت الشرطة الفرنسية "رذاذ الفلفل" في محاولة لوقف المهاجرين، لكنها فشلت في منع انطلاق القارب.

طاردت الشرطة الفرنسية مجموعة من المهاجرين على شواطئ شمال فرنسا صباح اليوم الجمعة، لكنهم تمكنوا من الصعود على متن قارب صغير لمحاولة العبور إلى المملكة المتحدة.

واستخدم الضباط الفرنسيون رذاذ الفلفل على حوالي 100 رجل وامرأة تجمعوا على شاطئ غرافلين.

وعندما بدأوا بالتوجه نحو زورق مطاطي في الماء، اصطدم بعضهم بالشرطة الفرنسية، التي استخدمت الرذاذ لمحاولة إيقافهم.

لكن ما لا يقل عن 70 شخصًا تمكنوا من الوصول إلى القارب، والتُقطت صورهم وهم يعبرون القناة الإنجليزية باتجاه ميناء دوفر البريطاني.