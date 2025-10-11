إيلاف من القاهرة: تأكد حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مصر للمشاركة في احتفال توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما تم توجيه الدعوة لعدد من قيادات العالم بحسب مصادر مصرية، وسط توقعات بغياب رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ولم يصدر عن "القاهرة" أي تصريحات أو تلميحات عن حضور أو غياب نتانياهو لمصر، إلا أن "تفاعلات شعبية" عبر منصات السوشيال ميديا في مصر ترفض بصورة قاطعة قدوم رئيس الورزاء الإسرائيلي إلى مصر، وهو السيناريو المرجح.

وقد نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن 4 مصادر ومسؤولين أميركيين قولهم، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يعتزم المشاركة في لقاء قمة الأسبوع المقبل، يضم عدداً من قادة الدول خلال زيارته مصر، لكن من المتوقع أن يغيب عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ولم تتحدث أي مصادر رسمية إسرائيلية أو أميركية أو مصرية عن امكانية حضور نتنانياهو، خاصة أنه يمثل الطرف الإسرائيلي في اتفاقية إنهاء الحرب.

وأضاف الموقع أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سينظم القمة، ووجه الدعوة لعدد من قادة الدول الأوروبية والعربية بخلاف ترمب. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق، لكن مسؤولين أميركيين أكدوا أن ترمب يعتزم حضور القمة، وقال مسؤول أميركي إن نتانياهو لن يشارك في القمة.

ترمب من المنتظر أن يصل إلى إسرائيل صباح الاثنين المقبل، ويلقي كلمة أمام الكنيست ويلتقي مع عائلات المحتجزين، ثم يسافر بعد ذلك إلى مصر للقاء السيسي، والمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق مع الدول الضامنة الأخرى، وهي مصر وقطر وتركيا في شرم الشيخ، حيث تم التوصل إلى الاتفاق، على أن تعقد القمة صباح الثلاثاء، لكن يمكن تقديم موعدها إلى يوم الاثنين.