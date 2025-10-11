إيلاف من كربلاء: أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، انطلاق مشروعه السياسي الجديد “ائتلاف الإعمار والتنمية”، خلال تجمع جماهيري حاشد في ملعب كربلاء المقدسة، بمشاركة قيادات ومرشحي الائتلاف وحضور شعبي واسع.

وقال السوداني في كلمته: “نطلق مشروعنا السياسي من كربلاء لأنها مدينة تمثّل نموذجاً للتنمية المتوازنة بين الإيمان والعمل”، مضيفًا أن المشروع يحمل شعار “العراق أولاً”، ويعبّر عن رؤية واقعية لمواصلة مسيرة البناء والخدمة والتنمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في خفض معدلات البطالة إلى 2.1% وإنهاء مشكلة أكثر من مليون درجة وظيفية معلّقة، مشددًا على أن “العمل والارتقاء بمستوى المعيشة والتخطيط للمستقبل سيكون في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة”.

وفي خطابه أمام الجماهير، شدّد السوداني على أن “الإعمار هو شعارنا ومنهج دولة المؤسسات التي مضينا في ترسيخ أركانها”، داعيًا الناخبين إلى محاسبة الائتلاف إذا تباطأت عجلة الإعمار.

كما أكد أن “ائتلاف الإعمار والتنمية” يضم مرشحين وصفهم بأنهم جنود في ميادين الخدمة والإنتاج، مشيرًا إلى أن عضوية البرلمان يجب أن تكون فرصة للعمل والعطاء لا موقعاً للجدل أو التراخي.

واستعرض السوداني منجزات حكومته قائلاً:

“لم نبقِ مشروعاً متلكئاً في العراق، وفريق الجهد الخدمي والهندسي أنجز 511 مشروعاً، وقدمنا الخدمات لمناطق يسكنها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن.”

وأوضح أن محافظة كربلاء حظيت بمشاريع نوعية، أبرزها إنجاز مصفى كربلاء العملاق، ومطار كربلاء الدولي الذي سيدخل الخدمة قريبًا، إضافة إلى 43 مشروعاً تنمويًا بينها 16 مشروعاً منجزاً بالكامل، و97 مبنى مدرسيًا جديدًا، فضلًا عن افتتاح 3 مراكز صحية تخصصية وتأهيل 8 أخرى.

وأكد السوداني أن من كربلاء انطلقت حلول السكن والأراضي المخدومة المطوّرة عقاريًا، لتشملها مشاريع المدن السكنية الحديثة، مشيرًا إلى أن حكومته واجهت بثبات الإهمال والتراخي واللامسؤولية، وتمكنت من