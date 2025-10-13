أيام قليلة كانت بين لحظة فرح الصحفي والناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي بوقف إطلاق النار في غزة، ولحظة مفارقته للحياة الأحد، بالرصاص، في مواجهة مسلحة بين عناصر من حركة حماس ضد ميليشا في القطاع.

"وأخيراً انتهت هذه الحرب"، قالها الجعفراوي فرحاً بـ "عودة الأمان"، إلى قطاع غزة.

تداول ناشطون خبر مقتله، فحزنوا، وآخرون تفاجأوا بخبر رحيله بعد انتهاء الحرب.

نقل مراسل بي بي سي عدنان البرش عن شهود عيان ومصادر خاصة أن ما لا يقل عن 20 قتيلاً من بينهم صحفيون إضافة إلى عدد من الجرحى أصيبوا، جراء اشتباكات مسلحة عنيفة جداً دارت بين عناصر مسلحة من وحدة سهم الأمنية التابعة لحركة حماس وكتائب القسام، ضد عناصر من ميليشيا مسلحة في منطقة حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة.

وتتهم حماس الميليشيا المسلحة بأنها خارجة عن القانون و"مارست أعمال نهب وسلب في القطاع خلال الحرب"، كما تتهمهم بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، واتهمتهم أيضاً بقتل نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة.

وأكدت مصادر في مستشفى المعمداني مقتل الصحفي والناشط المعروف في غزة صالح الجعفراوي.

كما تقول مصادر فلسطينية إن الجعفراوي قتل "على يد عصابات خارجة عن القانون في حي الصبرة في مدينة غزة"، أثناء تغطيته للحدث مع عدد من الصحفيين قرب منطقة الاشتباكات.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة لقناة الأقصى التابعة لحركة حماس، إن "الأجهزة الأمنية مصممة على فرض النظام ومحاسبة المتورطين في القتل".

راهنو علينا إنو تسقط الكلمة والصورة مع إستشهاد أكثر من 250 زميل صحفي، لكن بقيت الصورة مستمرة وبقيَ الزملاء في أرض الميدان، واليوم ومن على بوابة مستشفى الشفاء بنعلنها وبأعلى الصوت وبنقول : إنتهت هذه الحرب 🥹❤️‍🩹❤️‍🩹 pic.twitter.com/OEsciHYstL — صالح الجعفراوي | Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) October 9, 2025

"نحب الحياة ونستحقها"

في آخر رسائله عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان وقف إطلاق النار قال الجعفراوي، "بدكم مليون سنة حتى تسكروا إرادة الشعب الفلسطيني، ومش رح تكسروها، إحنا شعب بنحب الحياة وبنستحقها".

أعظم شعوب الأرض ✌🏻🇵🇸 pic.twitter.com/s2hkEOt3Z0 — صالح الجعفراوي | Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) October 12, 2025

ويبلغ الجعفراوي من العمر 27 عاماً، وإثر انتشار مقاطعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة حرب غزة على نطاق واسع، وجهت له إسرائيل اتهامات بدعم حماس، بينما قال في إحدى المقاطع الصوتية إنه "يخشى تعرضه للاغتيال إثر هذه الاتهامات".

نجى الجعفراوي من حرب مدمرة استمرت لعامين، ليقتل بعد أيام فقط من وقف إطلاق النار في اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إليه.

وقبل إعلان اغتياله كان ناشطون في غزة أعلنوا اختفاءه، إلى أن ثبت مقتله، بحسب ما نشر الناشط الفلسطيني عبود بطاح عبر حسابه على منصة فيسبوك.

ونقل الصحفي مثنى النجار عبر حاسبه على فيسبوك أيضاً، أن عائلة الجعفراوي تبلغت بمقتله بعد إصابته برصاص مسلحين في مدينة غزة.

امتلك صالح عدة حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرض بعضها للحظر والإغلاق. في واحدة من حساباته على منصة انستغرام، يظهر ملاعباً قطته ويخبرها بانتهاء الحرب والخوف. ثم ينتقل ليظهر مشاهد الدمار في قطاع غزة.

وفي آخر ما يظهر على حسابه عبر منصة إكس، وعد الجعفراوي زميله أنس الشريف الذي اغتالته إسرائيل، بإكمال المشوار، مرفقاً صورتهما معاً.

مع السلامه وحنكمل المشوار وعد ❤️‍🩹 pic.twitter.com/cctGMoBlsl — صالح الجعفراوي | Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) August 10, 2025

ويقدر عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة منذ حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بأكثر من 250 صحفياً.