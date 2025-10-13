إيلاف من لندن: في خطابه أمام الكنيست، اليوم الإثنين، اقترح الرئيس الأميركي ترامب "فكرة" على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منح بنيامين نتانياهو عفواً.

وُجهت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي عام ٢٠١٩ تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها جميعاً، ووصف هذه المزاعم بأنها "سخيفة".

وتوجه ترامب إلى رئيس الكنيست وهرتسوغ قائلاً: "هذان رجلان صالحان هنا"، قبل أن يلتفت إلى نتنياهو قائلاً: "لدي فكرة... لماذا لا تمنحه عفواً؟".

وفي لحظة ما، قال ترامب، في إشارة إلى المزاعم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سيجار وبعض الشمبانيا - من يهتم؟".

وأضاف ترامب: "لم يكن هذا في الخطاب"، لكنه قال إنه "معجب بالرجل هنا". وأضاف: "يبدو الأمر منطقياً للغاية".

قوبلت تعليقات الرئيس الأميركي بالتصفيق في الكنيست.

وقال ترامب: "كفى جدلاً... في الحقيقة، لا أعتقد أن الأمر مثير للجدل كثيراً".

وبدا أنه يخاطب نتانياهو قائلاً: "أنت رجل محبوب للغاية، أتعلم لماذا؟ لأنك تعرف كيف تفوز".