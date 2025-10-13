إيلاف من القاهرة: منذ اللحظات الأولى لإعلان القاهرة عن الاحتفالية العالمية لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة بحضور قيادات عالمية من 25 دولة، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان السؤال الأكثر الحاحاً.. وهل يشارك رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في الاحتفالية التي تقام على الأراضي المصرية.

وبعد تطورات مثيرة، وتعتيم إعلامي في مصر وإسرائيل، وغموض على المستوى الرسمي، كانت نهاية فصول هذه الدراما باعتذار نتنانياهو عن الحضور لمصر، لأسباب تتعلق باحتفالات دينية يهودية.

فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الإثنين، أن بنيامين نتانياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة. وذكر مكتب نتانياهو، في بيان: "رئيس الوزراء نتنياهو دُعي من قبل الرئيس الأميركي ترامب للمشاركة في المؤتمر الذي سيُعقد اليوم في مصر".

وأضاف: "شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعوته، لكنه قال إنه لن يتمكن من المشاركة بسبب قرب الموعد من دخول العيد".

وختم: "شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على جهوده لتوسيع دائرة السلام، وهو سلام من منطلق القوة".

كما علقت الرئاسة المصرية بالقول: "نتانياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ بسبب الأعياد الدينية. وكان الرئيس ترامب قد اقترح مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه القمة خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأعلنت الرئاسة المصرية، في وقت سابق الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتانياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به. وفقاً لما نقلته وسائل إعلام مصرية، وكذلك "سكاي نيوز".

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا تليفونيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء تواجده في إسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدث أيضا مع الرئيس، وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام التي سوف يشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".