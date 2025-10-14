إيلاف من القاهرة: واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب امتداحه لمصر وقيادتها، وخاصة من الناحية الأمنية والإستقرار الذي يتمتع به الملايين في مصر، وقد جاءت هذه التصريحات على متن الطائرة في طريق عودته إلى بلاده، وكان قد استبقها خلال وجوده في شرم الشيخ بتصريحات مماثلة أبدى فيها اعجابه الشديد بانخفاض معدل الجريمة في مصر.

ترمب عن مصر: إنهم أقوياء معدل الجريمة منخفض جدًا يمكنك أن تسير في حديقة دون أن تتعرض للسرقة#ترمب#مصر#الحدث pic.twitter.com/ggsnE3fqpZ — ا لـحـدث (@AlHadath) October 14, 2025

فقد أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بمستوى الأمن في مصر، مشيدًا بالقيادة المصرية ودورها في خفض معدلات الجريمة.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي لترامب على متن الطائرة المغادرة إلى الولايات المتحدة، بعد حضوره قمة شرم الشيخ للسلام.

وقال أحد الصحفيين بسؤال لترامب: «تحدثت مع الرئيس السيسي عن كيفية انخفاض معدل الجريمة في مصر، وقلت إن الأمر كله يتعلق بالقيادة»، ليرد ترامب، قائلا: «حسنا إنهم أقوياء جدا، لن تصدق مدى قوتهم، إنهم لا يعانون من نوع الجريمة الذي نعاني منه».

وأضاف ترامب: «ليس لديهم العنف، قد تكون لديهم أنواع أخرى من الجرائم، لكن ليس الجرائم العنيفة، يمكنك فعلا أن تسير في حديقة من دون أن تتعرض للسرقة، أو يضربك أحد على رأسك».

وعندما سُئل عما إذا كان يتمنى أن يحذو حكام بعض الولايات الأمريكية حذو القيادة المصرية، أجاب: «لا أريدهم أكثر قوة وحزمًا».

قمة شرم الشيخ للسلام

وعقدت قمة «شرم الشيخ للسلام»، أمس الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة ومسؤولين رفيعي المستوى من أكثر من عشرين دولة ومنظمة دولية.

وهدفت القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي والتعاون الدولي، في ضوء الرؤية الأميركية التي أعلنها الرئيس ترامب لتحقيق السلام وإنهاء النزاعات حول العالم.



