إيلاف من لندن: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين اليوم الأربعاء، محادثات هي الأولى من نوعها مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقال إنه تربط البلدين أواصر خاصة منذ عقود.

وقال الرئيس بوتين في مستهل اللقاء: "العلاقات بين سوريا وروسيا كانت دائما ذات طابع ودّي خالص". وأضاف: لقد تبلورت علاقات خاصة بين روسيا وسوريا على مدى عقود.

وقال إن الانتخابات البرلمانية في سوريا نجاح كبير وستعزز الروابط بين كافة القوى السياسية. وأكد للشرع: سعيد برؤيتكم وأهلا وسهلا بكم في روسيا. وقال إن روسيا مستعدة لإجراء مشاورات منتظمة مع سوريا عبر وزارة الخارجية.

تصريح الشرع

من جهته، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مستهل لقائه بوتين أن سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، وأن الأهم الآن الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وشكر الشرع الرئيس بوتين على "الاستقبال والترحاب الحافل" في موسكو.

وقال:"أؤكد على ما ذكرته بأن هناك علاقات تاريخية طويلة تربط ما بين سوريا ورسيا واليوم نحن في سوريا الجديدة بعد ما حصل في سوريا حاولنا أن نعرف بسوريا الجديدة في كل دول العالم وأن نعيد ربط العلاقات السياسية والاستراتيجية مع كل الدول الإقليمية والعالمية وعلى رأسها بالتأكيد ستكون روسيا الاتحادية لأن هناك روابط تاريخية معها ما ذكرنا".

وأضاف الشرع: "وأيضا هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة، تربطنا أشياء كثيرة، وجزء من الغذاء السوري يعتمد على الإنتاح الروسي وأيضا الكثير من محطات الطاقة يعتمد على الخبرات الروسية وكثير من العلاقات السياسية والاستراتيجية الدولية والإقليمية مرتبط أيضا بروسيا".

وأردف: "نحن نحترم كل ما مضى من اتفاقيات وهذا التاريخ العظيم، ونحاول أن نعيد ونعرف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات وأن يكون هناك استقلالية للحالة السورية وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".