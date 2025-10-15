إيلاف من القاهرة: بحسب روايات الأطباء ، فإن العديد من جثث الفلسطينيين التسعين التي أعادتها السلطات الإسرائيلية إلى غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أظهرت علامات التعذيب والإعدام، بما في ذلك العصابات على العينين والأيدي المكبلة وجروح الرصاص في الرأس، وتحت بين العينين.

في إطار الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، سلمت حماس جثث بعض الرهائن الذين لقوا حتفهم خلال الحرب، كما نقلت إسرائيل جثث مجموعتين من 45 فلسطينيًا قتلوا خلال القتال. وجرت عملية التبادل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفقاً لما نقلته "الغارديان"، قال أطباء في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، الذي تسلم الجثث الفلسطينية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، إن هناك أدلة قوية على تعرضهم للضرب والإعدام بإجراءات موجزة، وإنه لم يتم التعرف على هوية أي من الجثث.

وقال الدكتور أحمد الفرا، رئيس قسم الأطفال بمستشفى ناصر: "كان جميعهم تقريبًا معصوبي الأعين ومقيدين، وكانت هناك إصابات بطلقات نارية بين أعينهم. وقد أُعدم جميعهم تقريبًا".

كانت هناك أيضًا ندوب وبقع جلدية متغيرة اللون تُظهر تعرضهم للضرب قبل قتلهم. كما كانت هناك علامات على تعرض أجسادهم للتعذيب بعد قتلهم.

وأضاف الفرا أن السلطات الإسرائيلية سلمت الجثث دون تحديد هويتها، وأن المستشفيات في غزة التي تعرضت لقصف مكثف على مدى عامين من الحرب، ليس لديها وسائل لإجراء تحليل الحمض النووي.

وأضاف الطبيب "إنهم يعرفون هوية هذه الجثث لكنهم لا يريدون أن تعاني عائلات الضحايا أكثر".

جثث مرقمة بلا أسماء

وقالت إدارة مستشفى ناصر إن الجثث، التي كانت محفوظة في ثلاجات بإسرائيل، أُعيدت مُرقمة، لكن دون أسماء. وأوضح الأطباء أنهم طلبوا من أقارب الفلسطينيين المفقودين المساعدة في التعرف على هوياتهم.

وأحالت قوات الدفاع الإسرائيلية التحقيق في هذه الاتهامات إلى مصلحة السجون الإسرائيلية، التي اتصلت بها صحيفة الغارديان للحصول على تعليق منها.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب من قبل الجانبين خلال الحرب الدائرة في غزة منذ عامين، بما في ذلك قتل 15 مسعفاً وعامل إنقاذ فلسطينيين عثر على جثثهم في قبر ضحل في مارس (آذار).

وقالت سلطات المستشفى إن الضحايا في تلك الحالة كانوا مقيدين بأيديهم وأقدامهم ومصابين برصاصات في رؤوسهم.

شكّلت إعادة جثث طرفي النزاع عقبة رئيسية أمام تطبيق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع. وأعلنت إسرائيل أنها ستُبطئ إمداد غزة بالمساعدات الإنسانية بسبب التأخير في نقل جثث 28 رهينة إسرائيليًا يُعتقد أنهم قُتلوا خلال الحرب، وقالت إن إحدى الجثث التي سُلّمت لم تكن من بين الرهائن.

وقالت حماس مساء الأربعاء إنها سلمت رفات كل الرهائن القتلى الذين تمكنت من الوصول إليهم، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم جثتين أخريين في غزة.

وكانت الجماعة المسلحة قد أعادت بالفعل رفات سبعة من أصل 28 رهينة متوفين معروفين - إلى جانب جثة ثامنة قالت إسرائيل إنها ليست جثة رهينة سابق.